Спутник показал разбитые Дарьевский мост и понтонную переправу россиян в Херсонской области — фото
Снимки понтонной переправы и Дарьевского моста были сделаны в понедельник, 5 сентября (Фото:проект Схемы)
Спутник Planet Labs сделали снимки разбитых Дарьевского моста и понтонной переправы россиян через реку Ингулец во временно оккупированной Херсонской области.
Фото опубликовал проект Схемы.
Снимки понтонной переправы и Дарьевского моста были сделаны в понедельник, 5 сентября. В этот день Оперативное командование Юг сообщало об успешных ударах ВСУ по понтонных переправах россиян вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.
Спутники зафиксировали поврежденное здание в районе речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.
Также Planet Labs показали скопление российской военной техники и большое количество окопов в 250 метрах от разбитой переправы.
Силы обороны Украины 26 августа вывели из строя Дарьевский мост в Херсонской области. Войска РФ перестали эксплуатировать его после выполнения огневых задач ВСУ.
Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.
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