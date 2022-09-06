Спутник показал разбитые Дарьевский мост и понтонную переправу россиян в Херсонской области — фото 6 сентября, 15:47 Снимки понтонной переправы и Дарьевского моста были сделаны в понедельник, 5 сентября (Фото:проект Схемы)

Спутник Planet Labs сделали снимки разбитых Дарьевского моста и понтонной переправы россиян через реку Ингулец во временно оккупированной Херсонской области.

Фото опубликовал проект Схемы.

Снимки понтонной переправы и Дарьевского моста были сделаны в понедельник, 5 сентября. В этот день Оперативное командование Юг сообщало об успешных ударах ВСУ по понтонных переправах россиян вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

Видео дня

Понтонная переправа и Дарьевский мост / Фото: Схемы

Понтонная переправа и Дарьевский мост / Фото: Схемы

Спутники зафиксировали поврежденное здание в районе речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

Речной причал / Фото: Схемы

Также Planet Labs показали скопление российской военной техники и большое количество окопов в 250 метрах от разбитой переправы.

Скопление техники оккупантов / Фото: Схемы

Силы обороны Украины 26 августа вывели из строя Дарьевский мост в Херсонской области. Войска РФ перестали эксплуатировать его после выполнения огневых задач ВСУ.

Инфографика: НВ

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.