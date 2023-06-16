«Цена победы будет высокой». У каждой нации есть допустимый порог потерь — Левин о наступлении ВСУ 16 июня, 17:26 NV Премиум Снимок с высоты птичьего полета показывает разрушенные постройки в Бахмуте. (Фото:93rd Kholodnyi Yar Brigade/Handout via REUTERS)

Военный эксперт и экс-командующий Аэромобильными (Десантно-штурмовыми) войсками Украины Иван Якубец считает, что медленный темп наступления ВСУ приведет к большим потерям.

Поэтому он убежден, что военно-политическому руководству Украины нужно найти в себе мужество и сделать решительные шаги.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в эфире Radio NV рассказал, что думает на этот счет.

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Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Мне кажется, вне зависимости от того, как будет развиваться наступательная операция, цена победы будет высокой. Потому что любое наступление — это большие потери. Это первое, что нужно помнить.

Еще в прошлом году, перед тем, как были херсонская и харьковская операции, обсуждали как раз освобождение Херсона. Это была главная тема. Харьков оказался большим удивлением. Украинское руководство максимально сделало все, чтобы враг тоже поверил, что это был Херсон.

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Я разговаривал с израильским военным, майором по званию, у которого опыта намного больше, чем у меня. И он сказал, что это ключевое, это главное — потери. Не все эти маневры и так далее. Маневры вы можете сделать на военных играх. Можете сколько угодно двигать танчиками взад-вперед — до посинения, хоть сто раз. Американцы, когда моделируют на военных играх какие-то большие маневры, они делают около сотни моделяций. Самое главное — это потери, центральная [тема].