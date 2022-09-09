«За считанные минуты». ВСУ показали, как уничтожают российский БТР с личным составом на юге Украины — видео

9 сентября, 19:56
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После выполнения задачи воины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу (Фото:Скриншот из видео Сил специальных операций/Telegram)

После выполнения задачи воины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу (Фото:Скриншот из видео Сил специальных операций/Telegram)

Вооруженные силы Украины показали, как уничтожают российский БТР с личным составом на территории временно оккупированного юга страны.

Видео публикуют Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В сообщении говорится, что на южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, украинская боевая группа натолкнулась на враждебную позицию.

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«Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты», — добавили украинские военные.

После выполнения задачи воины подразделения сил специальных операций отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу.

За минувшие сутки, по данным Генштаба, оккупанты потеряли в Украине сразу 650 своих солдат и офицеров. А с начала полномасштабного вторжения РФ лишилась в Украине 51,9 тыс. военнослужащих. Такие данные по состоянию на утро 9 сентября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/Ej3dFsIz7K8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Наступление

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