Украина не будет на этом останавливаться — представитель разведки об успехах ВСУ в Харьковской области

9 сентября, 20:12
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Украинский флаг в Балаклее, Харьковская область, 8 сентября (Фото:via Sternenko/Telegram)

Украинский флаг в Балаклее, Харьковская область, 8 сентября (Фото:via Sternenko/Telegram)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал наступление защитников Украины в Харьковской области.

В эфире телемарафона в пятницу, 9 сентября, Юсов заявил, что операция продолжается не только в Харьковской области, а и на других направлениях. Он отметил, что много кто этим удивлен, особенно россияне, которые «почему-то подумали, что там им не стоит ожидать активных действий Украины».

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По словам представителя ГУР, сейчас колонны российской техники направляются «на помощь» отступающим войскам оккупантов на Харьковском направлении, но Украину это не останавливает, а сами колонны — картинка для российского зрителя и попытка диктатора Владимира Путина спасти свое «реноме».

Изменение украинских позиций с 1 по 9 сентября - инфографика НВ

«Мы не будем анонсировать дальнейшие шаги, направления, населенные пункты, но Украина точно не будет на этом останавливаться», — подчеркнул Юсов.

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В вечернем обращении 8 сентября президент Владимир Зеленский рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Глава государства также опубликовал видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины над Балаклеей.

9 сентября в Нацгвардии также подтвердили освобождение от российских оккупантов села Волохов Яр в Харьковской области.

Ранее в Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Харьковская область Министерство обороны Украины Украинская разведка ГУР

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