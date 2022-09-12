«Русские вдруг дико заорали и начали убегать». Жители освобожденного поселка в Харьковской области рассказали об отступлении оккупантов 12 сентября, 23:14 Защитники Украины стремительно продвигаются в Харьковской области (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Жители освобожденного поселка Зализничное Харьковской области рассказали о бегстве российских оккупантов под натиском ВСУ и военных преступлениях России.

В комментарии Sky News местный житель Дмитрий рассказал, что россияне были в поселке утром: «Затем в полдень они вдруг дико заорали и начали улепетывать на танках и бронемашинах».



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Другой житель поселка Александр сказал CNN, что не ожидал, что освобождение будет таким быстрым: «Я пошел в магазин, а когда вернулся, все убегали. Русские проехали через кладбище, чтобы сбежать. Можете себе представить?».



Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что правоохранители почти в каждом селе фиксируют явные военные преступления россиян. Местная жительница Мария рассказала Sky News, что похоронила двух своих соседей, которых нашла застреленными в доме в первые дни после начала полномасштабного вторжения России.

11 сентября в Зализничном нашли тела четырех гражданских со следами пыток, убитых российскими оккупантами.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



Только за прошлые сутки защитники Украины выбили оккупантов из более чем 20 населенных пунктов. В Министерстве обороны намекнули, что за время стремительного контрнаступления ВСУ освободили почти 6 тысяч кв. километров территории Украины.



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