ВСУ нанесли удары по переправе и наведенному мосту оккупантов в Херсонской области — ОК Юг

9 сентября, 15:38
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Авиация ВСУ нанесла по позициям россиян два удара, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 170 огневых задач (Фото:ОК Південь/Facebook)

Авиация ВСУ нанесла по позициям россиян два удара, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 170 огневых задач (Фото:ОК Південь/Facebook)

Украинские вооруженные силы нанесли удары по понтонной переправе и мосту россиян в районе временно оккупированных Дарьевки и Новой Каховки в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Авиация ВСУ нанесла по позициям россиян два удара, а ракетно-артиллерийские войска выполнили более 170 огневых задач.

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«Силу огневого контроля почувствовали районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и наведенный мост в районе Новой Каховки», — говорится в сообщении.

Командование подтверждает уничтожение:

  • 11 оккупантов;
  • 2 танков Т-80;
  • боевой машины десанта;
  • 2 самоходных пушек 203 калибра Пион.
https://www.facebook.com/okPivden/videos/3995528694006661/

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины сообщало, что ВСУ планируют освободить большую часть временно оккупированной Херсонской области, включая Херсон и Новую Каховку, до конца 2022 года.

https://www.youtube.com/embed/jsMpUiNsFsw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Новая Каховка

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