ВСУ находятся в активной обороне на востоке и юге страны — Маляр

7 ноября, 19:38
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В отдельных районах украинским силам удается оттеснять войска РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В отдельных районах украинским силам удается оттеснять войска РФ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские силы находятся в активной обороне на южном и восточном направлениях, а в отдельных районах ВСУ удается оттеснять врага.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Сегодня на юге продолжается активная оборона, равно как и на востоке. Динамика войны разная», — сказала Маляр.

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Она добавила, что в отдельных районах украинским силам удается оттеснять войска РФ.

«Мы вытесняем и на южном, и на восточном направлениях, в определенных регионах. На востоке есть регионы, где мы постепенно, но уверенно вытесняем врага», — добавила Маляр.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

https://www.youtube.com/embed/yPdA6V2DpJg
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление

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