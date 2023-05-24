«Замысел Залужного». Когда ВСУ начнут прорывать оборону РФ — полковник запаса

24 мая, 16:27
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Артиллеристы работают по вражеским позициям. (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Артиллеристы работают по вражеским позициям. (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что наступление ВСУ уже началось, а к началу июня военные будут иметь первые успехи.

«Наступление уже идет с первой декады мая. Мы сейчас видим и наших разведчиков в режиме разведки боем по всей линии фронта, включая и вот эти заходы в Белгородскую область. <...> Такие движения выполняются там, где есть положительная динамика. Дальше идет уже занятие более лучших плацдармов, как это делается сейчас в Бахмуте», — сообщил Свитан в эфире Radio NV.

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Также, говорит эксперт, идет переброска войск, формирование поля боя дальними средствами поражения — в Луганске, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Токмаке и других населенных пунктах.

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«Мы ждем до первой декады июня — точно будут прорывы. Это в рамках общих наступательных действий. Прорывы могут быть в течение дней-недель максимум. То есть до первой декады июня точно [произойдет] два-три прорыва. Это на глубину 20−30 километров с разрушением линий фронта. Это 2−3 линии [линии обороны РФ] однозначно будут [разрушены]».

Сейчас, убежден он, есть практически 100-процентная готовность для выполнения прорыва:

«Подождем [реализации] замысла нашего главкома [ВСУ Залужного]. Мы его увидим сразу по тому, как будут формироваться прорывы. До июня мы еще неоднократно эту тему поднимем и будем проговаривать ее уже по направлениям прорыва».

https://www.youtube.com/watch?v=KDYHQcGhqLY&t=340s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Прорыв Линия обороны Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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