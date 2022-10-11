«Наше продвижение правильно рассчитано». В оперативном командовании сообщили о ситуации на юге Украины 11 октября, 12:07 Что сейчас происходит на юге Украины, сообщили в оперативном командовании (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг.

«Мы продолжаем возвращать территории, мы продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие», — сказала Гуменюк.

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По ее словам, за семь месяцев оккупанты укрепили линию обороны железобетонными конструкциями.

«Поэтому может показаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано», — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что на юге Украины ВСУ держат огневой контроль, что существенно влияет на возможность оккупантов вести боевые действия.

Гуменюк сообщила, что Крымский мост после атаки не может работать в полную силу.

Ранее Гуменюк заявила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.