Не освобождение территорий. В ISW назвали первоочередную цель контрнаступления ВСУ на юге 4 сентября, 07:00 ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

Целью контрнаступления ВСУ на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий. Речь идет о деградации российской армии.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).



В Институте отмечают, что слова Алексея Арестовича совпадают с их выводами о контрнаступлении. Там считают, что контрнаступление не приведет к быстрому возвращению оккупированных территорий, но ВСУ стремятся нарушить все логистические узлы оккупантов, что приведет к сокращению их военного потенциала.

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Ранее Институт писал, что ВСУ предпринимают слаженные координированные усилия для наступления на юге, их эффективное проведение потребует времени, в то время как Россия из-за отсутствия " немедленного" взятия Херсона постарается подорвать веру в перспективу операций украинских военных.

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