Не освобождение территорий. В ISW назвали первоочередную цель контрнаступления ВСУ на юге

4 сентября, 07:00
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ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

Целью контрнаступления ВСУ на юге в первую очередь является не возвращение захваченных территорий. Речь идет о деградации российской армии.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

В Институте отмечают, что слова Алексея Арестовича совпадают с их выводами о контрнаступлении. Там считают, что контрнаступление не приведет к быстрому возвращению оккупированных территорий, но ВСУ стремятся нарушить все логистические узлы оккупантов, что приведет к сокращению их военного потенциала.

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Ранее Институт писал, что ВСУ предпринимают слаженные координированные усилия для наступления на юге, их эффективное проведение потребует времени, в то время как Россия из-за отсутствия " немедленного" взятия Херсона постарается подорвать веру в перспективу операций украинских военных.

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https://www.youtube.com/embed/-K9Fo0djy44
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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