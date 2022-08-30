«Запаниковали». После Л/ДНРовцев из-под Херсона начали бежать и элитные российские подразделения — аналитик CIT о наступлении ВСУ 30 августа, 18:45 Эксклюзив НВ Украинский военный наносит удары по враждебным позициям (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of)

В Министерстве обороны Великобритании рассказали о перспективах украинского наступления в Херсонской области.

В сводке ведомства говорится, что с утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках фронта на юге Украины. Дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российским оккупантам пополнять силы, что они пытаются делать с начала августа.

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В интервью Радио НВ Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team, объяснил, какие силы Российская Федерация сосредоточила на юге Украины и как они паникуют.

— О чем свидетельствует эта сводка британской разведки непосредственно по поводу российских сил, находящихся в Херсоне и вокруг него на правом берегу? Усилились ли они? Кто там находится, какие у них силы?

— Если мы говорим о тех силах, которые применялись на херсонском направлении с начала так называемой «специальной военной операции», то это 49-я армия с добавлением 22-го армейского корпуса, постоянно находящегося на территории оккупированного Крыма; также 20-я мотострелковая дивизия, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Все эти силы пытались в начале полномасштабного вторжения атаковать Николаев и Херсон, Кривой Рог, но они были истощены. Именно поэтому российское командование осуществляло переброску мобилизованных подразделений так называемых «ДНР/ЛНР», а также недавно было переброшено определенное количество подразделений воздушно-десантных войск, выполняющих сейчас какую-то задачу мобильного резерва.

Они пытались остановить украинское наступление по некоторым направлениям. На одних, согласно источникам CNN, это не удалось, на других, по крайней мере, как говорят российские военные корреспонденты, им пока удается удерживать определенные позиции.

Мы понимаем, что эта российская группировка на правом берегу Днепра очень разнородная, некоторые силы значительно истощены. Они испытывают нехватку поставок из-за украинских ударов по путям поставок, а именно по мостам, которые в последние дни происходят уже по несколько раз в сутки. Вообще эти украинские удары по тылам достигли какого-то беспрецедентного количества, интенсивности. Это способствует успехам Украины на нескольких направлениях.

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