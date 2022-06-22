На юге Украины оккупанты пытаются сдержать наступление украинских войск — Генштаб 22 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются сдержать наступление украинских войск на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении наступления украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры не вели активных действий. В то же время вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанесли авиаудар вблизи Белого Криницы.

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Российские оккупационные войска продолжают блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

21 июня в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские военнослужащие продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону, которую соорудили оккупационные войска РФ.

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