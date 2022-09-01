«Не знаю, понимают ли они ситуацию». Сейчас оккупанты не переправят тяжелую технику и вооружение через Днепр — Жданов

1 сентября, 12:56
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Двое мужчин смотрят на Антоновский мост через Днепр, 22 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Двое мужчин смотрят на Антоновский мост через Днепр, 22 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ отметил, что на данный момент российские оккупационные войска не могут переправлять тяжелую технику и вооружение через Днепр.

Отвечая на вопрос о том, куда могут перебросить третий армейский корпус РФ, Жданов сказал Радио НВ, что один из вариантов его пункта назначения — юг Украины, «чтобы усилить ту группировку, которая сегодня собрана на правом берегу».

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https://www.youtube.com/watch?v=cmqmEroRcN0

«Но там ситуация, я не знаю, понимают ли они ситуацию или не понимают, но на сегодняшний день они тяжелую технику и вооружение через Днепр не переправят», — добавил военный эксперт.

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По его словам, с военной точки зрения усиливать эту группировку войск бессмысленно.

1 сентября спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что украинские военные нанесли удар по понтонной переправе оккупантов, которую они пытались навести в районе Дарьевки.

До этого в ОК Юг заявляли, что украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом в Херсонской области.

Инфографика: НВ

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что вследствие результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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