«Динамика усиливается». ВСУ на южном направлении набирают темп. Что происходит — объясняет Самусь 27 июля, 15:08 Украинский военнослужащий осматривает уничтоженный российский танк в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV сопоставил сообщения в западных СМИ о начале нового этапа наступления ВСУ на юге с тем, что реально происходит на фронте.

«Мы видим разную динамику. Можно говорить о том, что динамика со стороны украинских сил на южном направлении является более активной, набирает темпы», — уверяет Самусь.

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Но эксперт отмечает, что не стоит спешить с выводами, ведь рано называть эти активности новым этапом наступления:

«Является ли это новым этапом или это является продолжением предыдущего этапа shaping operation, то есть формирующей операции с дальнейшими усилиями по истощению противника, мы это увидим по результатам немножко позже. Потому что, если этот этап, как пишут наши западные партнеры, начался, то он, очевидно, не может проявиться сразу».

В то же время, добавляет он, очевидных изменений на фронте до сих пор не происходит.

«Пока мы на фронте не видим того, что можно назвать каким-то контрастным процессом, который бы существенно отличался от того, что мы видели неделю назад. Есть динамика, которая усиливается на некоторых участках, но нельзя сказать, что это новый этап. Главное будет видно по результатам», — подытожил Самусь.

Издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Известно также, что военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе ударных группировок Сил обороны достигли успеха в наступлении на мелитопольском направлении.

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также считает, что началась вторая фаза наступления ВСУ, и добавляет, что «ситуация складывается в нашу пользу».