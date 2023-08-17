Бутусов о боях на юге: К сожалению, до второй линии обороны противника мы не дошли. А враг начал строить уже третью линию 17 августа, 19:40 NV Премиум Украинцы готовятся к продолжению наступления на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Взятие Силами обороны Урожайного Донецкой области и успехи в районе Работино Запорожской области — это всего лишь попытки преодолеть первую линию обороны РФ, предстоят жестокие и длительные бои. Об этом в эфире Radio NV сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



Прорвать первую линию обороны противника ВСУ пытаются с 4 июня, напомнил он, констатировав: «К сожалению, до второй линии обороны мы не дошли».