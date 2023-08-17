Бутусов о боях на юге: К сожалению, до второй линии обороны противника мы не дошли. А враг начал строить уже третью линию

17 августа, 19:40
NV Премиум
Поделиться:
Украинцы готовятся к продолжению наступления на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинцы готовятся к продолжению наступления на юге (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Автор: Алексей Тарасов

Взятие Силами обороны Урожайного Донецкой области и успехи в районе Работино Запорожской области — это всего лишь попытки преодолеть первую линию обороны РФ, предстоят жестокие и длительные бои. Об этом в эфире Radio NV сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Прорвать первую линию обороны противника ВСУ пытаются с 4 июня, напомнил он, констатировав: «К сожалению, до второй линии обороны мы не дошли».

Теги:   Донецкая область Наступление Юрий Бутусов Радио NV Война России против Украины Бои в Запорожской области

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X