«Анонсировать успехи — безумие». Почему не стоит раньше времени радоваться действиям ВСУ на юге Украины — взвешенная оценка Юрия Бутусова 30 августа, 21:36 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

В интервью Радио НВ главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов оценил, что происходит на юге Украины и рассказал, как бурная, но порой неоправданная реакция украинцев влияет на ход боевых действий.

— Все перевозбуждены из-за того, что мы видим в Херсонской области. Вы при этом в Facebook написали, что не нужно говорить о вымышленных победах. Можете ли вы рассказать, почему именно так вы поступили?

Видео дня

— Я бы не хотел говорить, что мой пост привязан к какой-то конкретной ситуации. Я написал в общем, потому что у нас есть люди, причастные к принятию решений, которые, не знаю по каким причинам, иногда это даже логично трудно понять, пытаются создавать во время военных действий совершенно неоправданный обстановкой оптимизм. Я видел в Северодонецке и Лисичанске, к чему это привело.

Люди, запускающие некоторые политические сигналы, потом не совсем осознают, как это дальше отражается на принятии решений в ходе боевых действий. Именно для того чтобы предостеречь некоторых руководителей от распространения абсолютно неоправданного обстановкой оптимизма, который может повредить, я написал пост. Но он не касается какой-либо конкретной ситуации, он вообще касается того, что у нас происходит в информационном пространстве.

Знаете, нам действительно нужен оптимизм, нам нужно видеть хорошее, нам нужно видеть успехи, видеть результаты. Но все это должно произойти. И уже после того, как оно произошло, об этом нужно говорить.

Я тоже люблю писать о победах, но стараюсь показать то, что реально, о чем ты можешь сказать. Иначе, особенно когда политики и руководители этим занимаются, они создают эффект завышенных ожиданий, который потом обременяет исполнителей. А это совсем неверно.

Ход боевых действий не нуждается в анонсе. Это совершенно ошибочное решение. Сейчас, пока у нас напряженная обстановка, я не могу говорить более конкретно, но анонсировать какие-то успехи — это полное безумие, на мой взгляд.

Успехов нужно добиваться, а затем демонстрировать их результаты. Иначе на людей, которые выполняют смертельно опасную работу, полагается на разных уровнях слишком много. Это совершенно неоправданно, на войне так не действуют.

Далеко не все действия на войне должны приводить к четко заметным успехам. Далеко не все продвижения должны завершиться этим продвижением. Надо дождаться сперва определенных результатов, а затем поднимать действительно заслуженные волны радости.

— Ваши читатели восприняли, конечно, эту публикацию как холодный душ. Как вы считаете, каков предел, о чем можно сообщать? Хорошо ли, что мы знаем о том, что Вооруженные силы Украины бьют по Антоновскому мосту или по этому железнодорожному мосту, соединяющему правый и левый берега Херсонщины?

— Есть результаты — удары по конкретным объектам — об этом абсолютно необходимо говорить. Но не больше.

Любая наступательная операция требует привлечения внимания исключительно после того, как уже предприняты определенные шаги. Любая передаваемая информация (особенно когда она широко тиражируется) достаточно ценна [для врага], поскольку показывает определенные приоритеты.

Наибольшее влияние на сознание, на людей оказывают результаты боевых действий, которые можно показать, а не анонсы. Поэтому меня, честно говоря, иногда, во многих случаях есть желание, как мы видели это в Северодонецке, выдавать желаемое действительно действительно шокирует. И те последствия, как это потом отражается на военном планировании, просто даже о многом до сих пор нельзя рассказывать. Это очень неправильно, когда информационное поле начинает влиять на то, как должны действовать войска.

— Правильно ли я понимаю: когда глава Офиса президента Андрей Ермак пишет о том, что «Херсон — это Украина. впереди наш Херсон», этого делать не нужно?

— Я вообще удивлен тем, что иногда о войне бросает Андрей Ермак. Сначала он о самолете написал совершенно неуместную информацию, сейчас почему-то этот твит о Херсоне.

Если бы господин Ермак был простым блоггером, на это никто не обращал внимания. Но его твиты формируют информационную картину. И когда его твиты и сообщения искажают информационную картину, мне кажется, что это очень ложное понимание Офисом президента того, как должна формироваться информационная политика.

Они должны спрашивать у Генерального штаба, что они как руководители государства делают, а не играть в эти информационные войны. Это глубоко ошибочное решение, и я надеюсь, что господин Ермак хотя бы один раз выйдет на фронт и посмотрит, как к такому оптимизму относятся действительно воюющие люди. Я думаю, что после того он изменит свою позицию и будет советоваться с военными перед тем, как снова какие-то радостные сообщения размещать в своих соцсетях.

— Вы действительно последовательный критик власти. Вы только что говорили о том, что нам всем нужен оптимизм, мы все хотим положительных новостей. Вызывает ли происходящее на Херсонщине оптимизм у вас?

— У меня внушает оптимизм, что Украина продолжает вести тяжелую битву с Российской Федерацией. Это совершенно невероятный героизм. Мы достигаем в этом огромных успехов, добились. То, что у нас ведутся активные боевые действия, мы не отдаем врагу инициативу, стараемся ее захватить на разных участках фронта, это очень хорошо и это правильно делать.

Но я считаю, что, учитывая потери, которые мы несем, учитывая очень сложную экономическую ситуацию, оккупацию противником более 20% территории нашей страны, нам нужно все же быть более реалистичными. И надо признавать наличие проблем, больше о них говорить, чтобы их решать больше.

Меня, честно говоря, очень удивляет, когда до войны иногда люди начинают относиться как к шоу, которое идет где-то далеко от них. Каждая полоска на карте достигается очень тяжелой страшной ценой. Ситуация все еще напряжена, враг обладает большим преимуществом в боевой технике, авиации, артиллерии, танках, огромным преимуществом в боеприпасах. Здесь совсем нет никаких оснований для того, чтобы заранее, прежде чем что-то произошло, относиться с таким живым видом.

Сейчас, когда война стала позиционной, враг начал использовать тактику артиллерийского, авиационного наступления, надо очень многое системно менять — стратегию, обеспечение, организацию. И все же вещи, которые спасают жизнь, вот это должно быть главной темой новостей. А как будут где-то результаты, успехи, победы, супер, это надо освещать после того, как они состоялись. Это нормально и нужно поддерживать. Я и сам об этом постоянно пишу.

— Наши коллеги из Общественного снимали репортажи на юге Украины. Говоря с находящимися там военными можно только подтвердить ваши слова. Во-первых, мы должны понимать, что это степь, равнина. Могли бы вы нам больше рассказать о том, почему это очень тяжелый плацдарм для того, чтобы его отвоевывать, деоккупировать?

— Украина находится сейчас в таком положении. Российская армия диктует нам инициативу на многих участках, продавливает, теснит. Они пытаются, прежде всего, захватить Донбасс. Пока идут активные действия в Донбассе, они пытаются закрепиться на правобережье, усилить оборону в Харьковской области. Ситуация для нас очень опасна.

Такова конфигурация линии фронта (если враг ее закрепит, усилит войска, увеличит их плотность) для нас совершенно невыгодна. Конечно, нам нужно улучшать свое стратегическое положение — отражать врага на многих участках на Донбассе, на изюмском направлении Харьковской области, и, конечно, на правобережье [Днепра].

На правобережье (это очевидно для любого на карте) в тылу противника река Днепр. Для врага это серьезное препятствие, если уничтожить основные стационарные мосты и переправы.

Конечно, есть у нас неплохие стратегические возможности, предпосылки для эффективных боевых действий. Конечно, реализация этих планов требует активных действий на всем фронте – создания определенных запасов вооружения, системных действий, сосредоточения, подготовки войск. Много-много организационных вещей.

Для нас этот юг сейчас, за Днепром, этот большой район, контролирующий враг на подступах к Николаеву, угрожая Николаеву и Кривому Рогу, это большая опасность. Если Россия там закрепится, сосредоточит войска, возобновит свои запасы вооружения, есть большая опасность, что в этой длительной войне, которую мы будем вести много лет, противник использует это как плацдарм для удара на юг Украины, чтобы отсечь Украину от Черного моря.

Поэтому для нас [это] сейчас имеет, конечно, стратегическое значение — для того, чтобы не дать врагу там закрепиться, и сделать все возможное, чтобы отбросить их за Днепр.

— Многие могут говорить, что Россия может сделать какой-то жест жесткой воли, что у них остались только два варианта — либо сдаться, либо их группировка будет уничтожена. Как вы оцениваете шансы, что россияне так возьмут и отдадут Херсон?

— Пока для этого предпосылок нет. Напротив: русское командование сосредотачивает там дополнительные силы. Противник имеет возможность кроме мостов, по которым мы наносим удары, также наводить понтонные переправы, применять различные переправные средства. Поэтому полностью блокировать [пути снабжения] исключительно ударами по мостам мы не сможем.

Большая еще боевая работа должна быть впереди. И идут очень жестокие бои. И противник понимает это, сосредотачивает свои силы, пытается перехватить инициативу. Они тоже там проводят атаки, наносят удары, поэтому там достаточно тяжелая борьба.

Я сейчас не вижу такую возможность, чтобы враг просто сам отошел.

Но действительно нужно посмотреть опыт успешных наших операций. К примеру, на Змеином, майское наступление под Харьковом, где действительно были созданы предпосылки для того, чтобы разгромить врага.

Надо понимать, что это столь тяжелое сражение может идти еще длительное время. Это не значит, что мы не эффективны. Это значит, что мы преодолеваем врага, до сих пор сохраняющего очень большое преимущество в боевой технике и в боеприпасах.

Это очень сложное направление для наступления. Эта открытая местность очень способствует работе бронетехники, авиации противника. Думаю, что, возможно, это будет полем боя долгое время.

Конечно, наша армия делает все возможное, чтобы выбить врага как можно скорее. Будем смотреть. Борьба сейчас в современной войне идет позиционная. Даже если позиции не меняются, это не значит, что борьбы нет, что она не жестока, что она не эффективна.

Удары, захват территорий, отступление противника всегда этому предшествует очень серьезная работа. Создание огневого преимущества поражения центров управления, баз, складов, огневых позиций — вот сейчас идет борьба.

— Как вы оцениваете информацию, которую предоставляла Наталья Гуменюк, спикера ОК Юг. Она сказала о том, что не нужно преувеличивать количество их техники. Россияне используют такую тактику, когда переезжают, перевозят свою технику, например, в какой-нибудь другой поселок. Это значит, что в этом поселке действительно стало больше российской техники, но это не значит, что ее стало больше вообще на этом направлении. Или это правдивая характеристика происходящего?

— Я не думаю. Это маленький момент, на общую ситуацию никакого влияния не имеющий. Не думаю, что это следует комментировать.

Борьба на этом направлении действительно имеет стратегическое значение, поскольку это тот плацдарм, над которым Россия стремится атаковать Николаев и Одессу. И для них это возможно одно из важнейших направлений, чтобы заставить Украину полностью ослабить и уничтожить нашу экономическую систему, отрезать нас от моря. И, конечно, он важен для нас.

Поэтому для нас важно действовать максимально экономно на этом направлении, делать все возможное для уничтожения «нервной системы» управления, огневой системы противника.

Думаю, что наши ВСУ делают то, что они могут делать в том направлении. Через несколько дней мы уже сможем более четко сказать, что там произошло, и дать этому более взвешенные объективные оценки.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.