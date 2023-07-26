«Наступаем вопреки стандартам НАТО». Офицер с восточного фронта — о ресурсах армии оккупантов и перспективе огромного унижения москалей

26 июля, 18:33
NV Премиум
Поделиться:
Андрей Ильенко, офицер батальона Свобода Нацгвардии (Фото:Андрей Ильенко / facebook)

Андрей Ильенко, офицер батальона Свобода Нацгвардии (Фото:Андрей Ильенко / facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Офицер батальона Свобода Нацгвардии Андрей Ильенко в интервью Radio NV рассказал об интенсивных боях на востоке, ВСУ, которые идут в наступление вопреки стандартам НАТО, и Бахмуте, который может стать огромным унижением москалей.

 — Мы давно с вами не разговаривали. Что изменилось у вас за это время, с точки зрения участия в боевых действиях?

— Сейчас бригада участвует в активных боевых действиях на востоке нашего государства. Идут активные бои. Такая летняя кампания достигает своего апогея.

Видео дня

Очень много разных событий происходит, в частности на днях были интенсивные бои. Пока деталей не будем рассказывать, но враг понес большие потери, в частности в бронетехнике. И это было прямо ощутимо для них. Подробности немножко позже расскажем, на то есть определенные причины.

Читайте также:

Экватор войны России против Украины уже прошел, — Евгений Дикий (Фото:16 отдельная бригада армейской авиации Броды / Facebook) «Экватор войны прошел». О задуманной ВСУ «мясорубке» и лжи РФ, которую понимает даже очень тупой россиянин — интервью NV с Евгением Диким

Очень интенсивный, как и всегда, артиллерийский огонь. А сейчас [открывается] новая страница в плане методов в этой войне. Это, конечно, барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе. Это сейчас то, что враг достаточно массово использует.

Мы тоже довольно активно действуем этими средствами, особенно дронами-камикадзе. И кстати, призываем, по возможности, донатить нашему батальону на дроны-камикадзе. Потому что, как вы понимаете, это расходный материал, их надо много. И наши ребята, наши операторы дронов — мастера своего дела. И, поверьте, они инвестируют все эти средства в успешное уничтожение вражеской техники. На страницах нашего батальона есть реквизиты. Или на моей странице в Фейсбуке.

Если есть возможность — поддержите. Потому что много денег реально на это уходит. Это довольно дорогое удовольствие, но без этого никак. Потому что сегодня это абсолютно необходимая часть боевых действий.

Поэтому дальше выполняем задачи. Что-то меняется, но в целом характер боевых действий неизменен — очень интенсивные бои.

— Как вы оцениваете насыщенность украинских войск и вашего подразделения крайне необходимыми различными БПЛА и дронами?

Теги:   Украинская армия Авиация Интервью NV Армия России Российская армия Российская авиация Стандарти НАТО Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Пригожин переворот

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X