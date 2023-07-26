«Наступаем вопреки стандартам НАТО». Офицер с восточного фронта — о ресурсах армии оккупантов и перспективе огромного унижения москалей 26 июля, 18:33 NV Премиум Андрей Ильенко, офицер батальона Свобода Нацгвардии (Фото:Андрей Ильенко / facebook)

Офицер батальона Свобода Нацгвардии Андрей Ильенко в интервью Radio NV рассказал об интенсивных боях на востоке, ВСУ, которые идут в наступление вопреки стандартам НАТО, и Бахмуте, который может стать огромным унижением москалей.

— Мы давно с вами не разговаривали. Что изменилось у вас за это время, с точки зрения участия в боевых действиях?

— Сейчас бригада участвует в активных боевых действиях на востоке нашего государства. Идут активные бои. Такая летняя кампания достигает своего апогея.

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Очень много разных событий происходит, в частности на днях были интенсивные бои. Пока деталей не будем рассказывать, но враг понес большие потери, в частности в бронетехнике. И это было прямо ощутимо для них. Подробности немножко позже расскажем, на то есть определенные причины.

Очень интенсивный, как и всегда, артиллерийский огонь. А сейчас [открывается] новая страница в плане методов в этой войне. Это, конечно, барражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе. Это сейчас то, что враг достаточно массово использует.

Мы тоже довольно активно действуем этими средствами, особенно дронами-камикадзе. И кстати, призываем, по возможности, донатить нашему батальону на дроны-камикадзе. Потому что, как вы понимаете, это расходный материал, их надо много. И наши ребята, наши операторы дронов — мастера своего дела. И, поверьте, они инвестируют все эти средства в успешное уничтожение вражеской техники. На страницах нашего батальона есть реквизиты. Или на моей странице в Фейсбуке.

Если есть возможность — поддержите. Потому что много денег реально на это уходит. Это довольно дорогое удовольствие, но без этого никак. Потому что сегодня это абсолютно необходимая часть боевых действий.

Поэтому дальше выполняем задачи. Что-то меняется, но в целом характер боевых действий неизменен — очень интенсивные бои.

— Как вы оцениваете насыщенность украинских войск и вашего подразделения крайне необходимыми различными БПЛА и дронами?