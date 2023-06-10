Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию российской обороны на некоторых участках фронта — разведка Британии 10 июня, 09:01 Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию российской обороны на некоторых участках фронта (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За последние 48 часов на востоке и юге страны украинские войска осуществили значительные наступательные операции. Об этом говорится в последнем отчете разведки Великобритании.

По словам разведчиков, на некоторых участках украинские войска достигли значительного успеха. Удалось пробить первую линию российской обороны. Однако на других частях фронта прогресс был медленнее.

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В разведке отмечают, что деятельность россиян при этом неоднозначна: некоторые подразделения проводят маневровые оборонительные операции, а другие отступают в «определенном беспорядке» на фоне увеличения количества сообщений о потерях россиян при отходе через собственные минные поля.

Сообщается, что российские Военно-воздушные силы были чрезвычайно активными над югом Украины, где воздушное пространство более открыто для России, чем в других частях страны. Однако остается непонятным, были ли тактические авиаудары эффективными.

9 июня сообщалось, что на этой неделе украинские войска в ходе боевых действий достигли прогресса на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники. Однако, по словам анонимного собеседника, непонятно, являются ли эти действия Сил обороны Украины началом большого контрнаступления или попыткой выявить слабые места в обороне России. В зоне боевых действий были замечены новые украинские танки и боевые машины, переданные странами НАТО.

Украинские офицеры на условиях анонимности заявляли в комментарии Washington Post, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, дав старт решающему этапу в войне, направленному на восстановление территориальной целостности Украины.