ВСУ освободили Великую Александровку и зашли в Староселье Херсонской области — депутаты 4 октября, 15:52 Защитники Украины освобождают села Херсонской области (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)

Защитники Украины освободили поселок Великая Александровка и вошли в село Староселье Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко во вторник, 4 октября, опубликовал в Facebook фото флага Украины на здании Великоалександровской больницы.

«Только что ВСУ освободили поселок Великая Александровка! Поздравляю жителей Херсонской области с великолепной новостью! Все будет Украина! Не забываем, какой ценой мы возвращаем наши села. Слава ВСУ!» — написал он.

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Партия Слуга народа сообщила в Telegram, что во вторник защитники Украины, среди которых «слуга народа» от Криворожского горсовета Максим Трач, зачищают село Староселье Великоалександровского района.

"…Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня — в Староселье. Понемногу, шаг за шагом, Херсонская область освобождается от оккупантов", — сказал защитник.



В Генеральном штабе официально не подтверждали эту информацию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Telegram намекнул на освобождение нескольких населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее также стало известно, что украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области, которое находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.