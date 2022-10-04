ВСУ освободили Великую Александровку и зашли в Староселье Херсонской области — депутаты
Защитники Украины освобождают села Херсонской области (Фото:Sergij Poliak / Alamy via Reuters)
Защитники Украины освободили поселок Великая Александровка и вошли в село Староселье Херсонской области.
Депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко во вторник, 4 октября, опубликовал в Facebook фото флага Украины на здании Великоалександровской больницы.
«Только что ВСУ освободили поселок Великая Александровка! Поздравляю жителей Херсонской области с великолепной новостью! Все будет Украина! Не забываем, какой ценой мы возвращаем наши села. Слава ВСУ!» — написал он.
Партия Слуга народа сообщила в Telegram, что во вторник защитники Украины, среди которых «слуга народа» от Криворожского горсовета Максим Трач, зачищают село Староселье Великоалександровского района.
"…Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня — в Староселье. Понемногу, шаг за шагом, Херсонская область освобождается от оккупантов", — сказал защитник.
В Генеральном штабе официально не подтверждали эту информацию.
Глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Telegram намекнул на освобождение нескольких населенных пунктов в Херсонской области.
Ранее также стало известно, что украинские военнослужащие подняли флаг Украины над селом Давыдов Брод в Херсонской области, которое находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.