Оккупанты в Херсонской области собираются вывозить жителей и не исключают «самых непростых решений»

18 октября, 20:57
Поделиться:
Защитники Украины (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Защитники Украины (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Марионетка Кремля, херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — утверждает коллаборант.

Видео дня

В своем обращении кремлевская марионетка упомянула не только территории Херсонской области, но и Снигиревку Николаевской области.

Читайте также:
«Мы их разминаем». Украина еще не выиграла, но РФ уже проиграла — беседа с разведчиком на передовой о наступлении ВСУ в Херсонской области

По словам Сальдо, оккупанты в Херсоне готовятся к наступлению защитников Украины и создают «оборонительные укрепления».

Новый командующий силами российских оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации». По его словам, ситуация «непростая», а оккупанты собираются действовать «осознанно и своевременно».

Читайте также:
«Ожидаем „жест доброй воли“». Как ВСУ отвоевывают юг у трусливой армии РФ — интервью с Натальей Гуменюк

«Не исключаю принятия самых непростых решений», — утверждает он.

Суровикин также транслировал фейк о том, что защитники Украины якобы собираются нанести удар по плотине Каховской ГЭС.

Читайте также:

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/W8GotzvNXJc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Херсонская область Река Днепр Владимир Сальдо Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X