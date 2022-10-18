Оккупанты в Херсонской области собираются вывозить жителей и не исключают «самых непростых решений» 18 октября, 20:57 Защитники Украины (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Марионетка Кремля, херсонский коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — утверждает коллаборант.



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В своем обращении кремлевская марионетка упомянула не только территории Херсонской области, но и Снигиревку Николаевской области.

По словам Сальдо, оккупанты в Херсоне готовятся к наступлению защитников Украины и создают «оборонительные укрепления».

Новый командующий силами российских оккупантов в Украине Сергей Суровикин заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации». По его словам, ситуация «непростая», а оккупанты собираются действовать «осознанно и своевременно».

«Не исключаю принятия самых непростых решений», — утверждает он.

Суровикин также транслировал фейк о том, что защитники Украины якобы собираются нанести удар по плотине Каховской ГЭС.



Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявила, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.