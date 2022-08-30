«Украинцы сняли неприкосновенность с Крыма». Израильский военный эксперт — о наступлении ВСУ на юге и обороне оккупантов 30 августа, 14:52 Эксклюзив НВ Стелла на въезде в Херсон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Наступление украинских военных на юге продолжается, пока ВСУ отказываются комментировать информацию об освобожденных населенных пунктах, поскольку озабочены судьбой мирных жителей.

В интервью Радио НВ израильский военный эксперт, офицер резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер рассказал, что известно о событиях на юге и проанализировал их течение.

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— Официально от должностных лиц Вооруженных сил Украины сейчас всем украинцам поступают две основные просьбы: во-первых, если вы в зоне активных боевых действий, позаботьтесь о укрытиях, запасах пищи, воды, медикаментов. Во-вторых, лишний раз не комментируйте каждый шаг ВСУ. Почему оба эти требования чрезвычайно важны и их нужно соблюдать?

— Прежде всего, Херсон — это ближайшая к моему сердцу тема, потому что я родился там, это моя Родина, моя родная земля. Поэтому [29 августа] для меня важный день.

Относительно вашего вопроса, ответ будет достаточно прост. Сейчас украинское командование должно определиться с основными и вспомогательными усилиями по наступлению на юге Украины. Российское командование, соответственно, должно реагировать на это наступление как-то. Чем позже россияне узнают, где именно будет основной удар украинских Вооруженных сил, тем лучше.

Поэтому давайте подождем: не нужно комментировать каждый шаг, нужно только подождать и молиться за ВСУ, которые действуют в этом направлении.



— Какие основные рекомендации для гражданских, оставшихся в зоне активных боевых действий? Что каждый человек может сделать сейчас, чтобы подготовиться, если еще не поздно?

— Если вы живете рядом с каким-то расположением российских войск, то, прежде всего, нужно, пожалуй, в соответствующих телеграмм-каналах, пользуясь ботами, эти координаты прислать украинским войскам. Во-вторых, нужно временно переехать к родственникам или по любому другому адресу, который не рядом с расположением российских войск. Надо запастись пищей и водой на несколько дней как минимум. Находиться в безопасном месте, использовать правило двух стен. Если есть какой-то подвал, использовать это. И ждать украинские войска.

— Если говорить о Херсонщине как территории, где сейчас происходят боевые действия, что сложнее всего с военной точки зрения? Это же степь, равнинная территория, а это уже означает, что нашим Вооруженным силам будет как на ладони противника видно, но и противнику тоже это предоставляет какое-то определенное преимущество.

— Это риторический вопрос, потому что вы уже ответили на него. Это степь, видеть как на ладони в обе стороны. Поэтому именно в степи очень не просто атаковать и не просто обороняться. Но украинские войска очень хорошо используют [территорию], поражая пути снабжения противника. Как я понимаю, почти все мосты на левый берег Днепра повреждены и не могут использоваться для снабжения группировкой противника на правом берегу Днепра. Это очень хорошая новость и очень верные действия.

Сейчас нужно выявить самое слабое звено в обороне противника и именно там приложить основные усилия по этому наступлению. Но, как я уже говорил, основное усилие не может быть единичным, нужно применять также и вспомогательные усилия для того, чтобы враг не сумел быстро обнаружить направление основного усилия. Это правило любого наступательного боя — нет разницы, будь то в степи или в других топографических условиях.

— 109-й полк так называемой «ДНР» и российские десантники, которые должны были его прикрывать, отошедшие от своих позиций, я так понимаю, фактически сбежали. Это одно из таких слабых звеньев, которое уже дожали наши Вооруженные силы?

— Да, но нужно понимать, что российская военная доктрина по обороне состоит из трех составляющих. Есть три линии обороны. Первая — не очень мощная, она всегда слабая. Вторая чуть более мощная. И самая мощная — это третья линия обороны.

— Что можно сказать о тактике россиян в таких ситуациях, основываясь на опыте предыдущих войн, которые вела Россия? Можно ли как-то спрогнозировать, как дальше будут вести себя российские войска?

— Они будут пытаться остановить украинские войска на одной из трех линий обороны и перейти в контрнаступление именно с той линии. Это очень простая стратегия, но россияне ее всегда использовали. Если они не смогут остановить, оборона будет пробита. Если украинцы пробьют оборону, все три линии, то остальная оборона посыплется.

— О роли Крыма тоже хочу вас спросить. Насколько то, что в последнее время у россиян периодически взрывалось и горело что-то на складах боеприпасов, которые оттуда оттягивали технику, потому что не могут ее защитить, ослабило их способность обороняться на юге?

— Конечно, это ослабило [их]. Мы слышали, что почти половина авиации Черноморского флота была повреждена и это очень хорошо. Также были повреждены склады и пути снабжения, что тоже хорошо. Но самый тяжелый удар по Крыму был именно по моральному состоянию россиян, потому что они чувствовали и думали, что Крым — это неприкосновенная часть России, но весь мир уверен, что это Украина. Эту неприкосновенность украинцы смогли снять. Это очень трудный шаг в направлении моральной победы.

— Что сейчас можно сказать о морально-психологическом состоянии российской армии? Можно ли сказать, что через полгода осознание могло появиться в русской армии, что их всех обманули. Влияет ли это на то, как они ведут себя на фронте?

— Еще с первых дней этой войны моральное состояние российских захватчиков было очень низким. Каждый дополнительный день этой войны лишь усугубляет моральное состояние захватчиков, это аксиома.

— Сколько может продолжаться освобождение юга, учитывая нынешнюю динамику? Понимаю, что очень много факторов, сложно делать прогнозы, но речь идет о днях, неделях или долгих месяцах изнурительной борьбы?

— У меня нет достаточной информации, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Это зависит от многих вещей, я когда-то говорил, что это [военный писатель Карл] фон Клаузевиц говорил, что война — это королевство неизвестного. Почему это королевство неизвестного? Потому что на каждое действие есть противодействие и все зависит от того, какое будет противодействие твоему действию, как ты будешь реагировать на эти противодействия. Поэтому это действительно королевство неизвестного, все зависит от очень многих факторов.

— Если оглядываться назад, смотреть на эти полгода с начала полномасштабного вторжения России в Украину, можно ли сказать, что тактика нанесения точечных, но очень прицельных ударов со стороны Вооруженных сил Украины оправдывает себя? Учитывая, что врагов больше и техники у них больше. Украина же в этом случае должна действовать хитрее и, как говорят американские военные эксперты, об этом писало CNN: такая тактика ведения войны оправдала себя, потому что это единственный действенный способ, как противостоять такому противнику, когда силы, на первый взгляд, не соразмерны.

— Конечно. Я считаю, что за этой тактикой стоят именно американцы, поэтому и поставки, которые мы видим, очень целесообразны этой тактике. Истощать противника, превосходящего тебя в средствах, истощить его пути снабжения, истощить склады, уничтожить их — это очень верная тактика.

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