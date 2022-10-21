РФ выводит технику, чтобы избежать нового «разрушительного разгрома» в Херсонской области, риски атаки из Беларуси пока низкие — ISW 21 октября, 09:01 Военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на херсонском направлении (Фото:ОК Юг)

Аналитики Института изучения войны считают по-прежнему низким риск нового российского наступления из Беларуси, а также полагают, что РФ, вероятно, продолжает готовить атаку «под ложным флагом» на Каховскую ГЭС.

Об этом ISW пишет в своей новой сводке по итогам 20 октября.

Его специалисты цитируют слова Владимира Зеленского, который вчера предупредил, что российские войска заминировали плотину Каховской ГЭС и готовят "масштабную катастрофу" с массовым и быстрым затоплением населенных пунктов вдоль Днепра, включая Херсон. В этом контексте ISW указывает, что РФ действительно по-прежнему готовит информационную почву для такого шага, в котором затем может обвинить ВСУ: российские паблики и пропаганда продолжает обвинять украинские силы в подготовке к обстрелам Каховской ГЭС и широко публикует рисунки, изображающие распространение наводнения в случае прорыва дамбы. Такая подготовка России к вероятной операции «под фальшивым флагом», вероятно, также призвана отвлечь внимание от российских потеряь в Херсонской области, полагают аналитики ISW.

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Тем временем армия РФ, похоже, действительно готовит условия для вывода военных и представителей оккупационных «властей» с западного берега Днепра в ожидании неминуемого продвижения ВСУ. Сообщалось, в частности, что российские войска расформировали и разграбили пожарную часть в Херсонской области и переправили пожарные машины, а также угнанные гражданские автомобили и другое имущество через Днепр в Голую Пристань. Также Радио Свобода опубликовало снимки, на которых зафиксирована переброска военной техники с западного берега Днепра на восточный. В совокупности эти сообщения указывают на то, что российские войска, вероятно, преднамеренно выводят большое количество личного состава и техники с западного берега Днепра, констатирует ISW. «Российские силы, вероятно, извлекли уроки — по крайней мере частично — из своих неудач во время панического отступления из Харьковской области», — пишут аналитики Института. Они напоминают, что с военной точки зрения разумнее было бы вывести людей и технику целыми, «чтобы избежать нового разрушительного разгрома». Такой разгром в Херсоне мог бы зажать российские силы и технику на западном берегу Днепра, пишет ISW.

Инфографика: НВ

В Институте изучения войны считают, что риск нового российского наступления со стороны Беларуси на север Украины остается низким — даже несмотря на предупреждение бригадного генерала Алексея Громова, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, который вчера заявил о росте подобных рисков. Однако аналитики ISW полагают, что подобное развитие событий «остается маловероятным в ближайшие месяцы» — отмечая, что российские силы не располагают достаточными возможностями, чтобы перекрыть линии снабжения Украины с запада путем наземного наступления.

ISW напоминает, что ближайшая украинская железнодорожная линия, соединяющая восток и запад, проходит в 30 км от границы с Беларусью. Однако припятские болота на севере Украины и Беларуси сделали бы «исключительно сложными» маневренные боевые действия с пересечением международной границы Украины в Волынской и Ровенской областях. К тому же, украинская сеть автомобильных и железных дорог имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, поэтому вторжение России из Беларуси «не могло бы серьезно повредить украинские логистические линии без более глубокого захода в Украину, чем это сделали россияне во время битвы за Киев, когда российские войска были на пике своей силы».

Сейчас же эти силы армии РФ значительно ослаблены. Официальный спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 октября подтвердил, что Беларусь может сосредотачивать силы на границе, чтобы удерживать войска ВСУ на севере Украины и предотвратить их развертывание в зоне активных операций на юге и востоке Украины.

Иран продолжает оказывать военную поддержку РФ в Украине вопреки международным санкции как минимум по той причине, что иранские лидеры нашли в лице Москвы союзника и помощь в их стремлении разрушить глобальный мировой порядок, возглавляемый США. Такой вывод ISW делает, обобщая заявления высокопоставленных иранских чиновников и госСМИ. «Иранские лидеры могут опасаться, что провал России в Украине серьезно нарушит это видение и, возможно, поставит под угрозу власть Владимира Путина, а следовательно и безопасность Ирана. Иран может еще больше расширить свою военную поддержку России в ближайшие месяцы», — прогнозирует ISW.

Тем временем Белый дом 20 октября подтвердил, что иранские военные инструкторы находятся в оккупированном Россией украинском Крыму, чтобы помогать армии РФ атаковать беспилотниками Shahed-136 гражданское население и инфраструктуру Украину. Джон Кирби сообщил журналистам, что речь идет от «относительно небольшом количестве» иранского персонала в Крыму, а также предупредил, что Россия и Иран будут продолжать лгать об их партнерстве. 19 октября верховный лидер Ирана Али Хаменеи в очередной раз заявил, что иранские дроны-камикадзе якобы не используются в Украине и оправдался лживым предположением о том, что снимки, подтверждающие удары такими БПЛА в Украине — фейковые.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что 20 октября армия РФ якобы взялась за укрепление ограниченных отвоеванных позиций на северо-востоке Харьковской области, хотя Генштаб ВСУ в тото же день привел новые данные, согласно которым Украина освободила всю территорию Харьковской области, кроме 1,8% ее районов;



российские паблики сообщают о продвижении украинских войск в северной части Херсонской области, в то время как украинские силы продолжают свою кампанию точечных ударов по важным целям врага в области;

армия РФ продолжает проводить наземные атаки в Донецкой области, однако российские же источники опровергли заявления самой российской пропаганды о якобы контроле над Бахмутом. Российские силы, вероятно, продолжают фальсифицировать заявления о ходе наступления в районе Бахмута, чтобы заявить о своих « успехах» хотя бы на одном участке фронта на фоне продолжающихся потерь армии РФ на северо-востоке и юге Украины, полагают в ISW;

полагают в ISW; российские региональные правительства и Министерство обороны России продолжают обвинять друг друга в военных административных просчетах.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW