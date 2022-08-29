Оборона прорвана. ВСУ начали наступление на юге Украины, «полк ДНР» и российские десантники бежали с позиций — онлайн 29 августа, 16:28 Поврежденная обстрелом ВСУ казарма оккупантов в Херсоне (Фото:hochu dodomu v UA via Twitter)

В ночь на 29 августа в Железном Порту Херсонской области убили нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева. А уже с утра следующего дня стало известно события в оккупированном регионе начали быстро развиваться.

Вооруженные силы Украины уничтожили базу оккупантов в Херсоне и попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.

Видео дня

Позже стало известно, что в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

НВ ведет онлайн трансляцию событий.

Наступление ВСУ на юге Украины — онлайн

16:43 Спикер Офиса президента Михаил Подоляк призвал политиков, экспертов и лидеров общественного мнения «не спекулировать информацией о ходе военных операций ДО официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины»



«Прошу также журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров на тему», — написал Подоляк



16:26 В Николаеве войска РФ наносят удары по жилым домам, есть погибшие

«Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем Telegram-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



16:13 В Николаеве раздаются мощные взрывы

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.



Telegram-каналы Николаева сообщают, что в городе после взрывов в небо вздымается дым.



Глава Николаевской ОГА Виталий Ким тоже подтвердил информацию об обстреле города в своем Telegram-канале.



«Плотно обстреливают центр города. Есть ещё выходы ракет. Не выходим из убежища. Но все равно на душе радостно :) верим ВСУ!», — написал он.

16:02 В соцсетях появилось видео с брошенных позиций ВС РФ в Херсонской области

Как рассказал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, соответствующие кадры были обнародованы журналистом Владимиром Золкиным.



На них видно, что российские военные, убегая от украинских защитников, бросили большое количество боеприпасов и другого снаряжения.

«Тот чудесный момент, когда рашистская армия бежит, „аж гай гуде“. И становится главным спонсором ВСУ, оставляя нам много интересных „игрушек“, которые мы им и вернем в задницу. Будем догонять их же пулями и снарядами», — заявил автор видео.



15:44 Украинские силы начали подготовку к масштабному контрнаступлению на юге страны

Об этом сообщил CNN со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США.

По словам чиновников, которые знакомы с данными американской разведки, США считают, что контрнаступление будет включать сочетание воздушных и наземных операций.

Планы проведения контрнаступления появились через шесть месяцев после полномасштабного вторжения, сообщил один из источников.

Он добавил, что по оценкам США, РФ смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем ожидалось. Страна-агрессор развернула батальонные тактические группы в недостаточном количестве, а некоторые из БТГ включают в два раза меньше личного состава, чем обычно, уточнил он.

Также чиновники США отметили, что украинские силы «извлекают выгоду» из использования поставленных США и НАТО реактивных систем залпового огня HIMARS.



15:43 Тело депутата-предателя Алексея Ковалева находится в холодильнике в доме престарелых в Голой Пристани

Об этом в эфире 5 канала сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, именно в этом доме престарелых начиналась карьера Ковалева.

«Его трудовой путь начинался именно оттуда, он там работал юристом, и работая юристом в доме престарелых, он их обманывал тем, что забирал у них земельные паи, и переоформлял на себя. С этого он начал, как говорится, свой трудовой путь — обворовывание людей, а став народным депутатом он вообще ударился в земельные схемы, в схемы ограбления территориальной громады, и был величайшим латифундистом», — отметил Хлань.



15:25 В Херсонском облсовете дали рекомендации жителям оккупированных территорий области

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что находящимся на оккупированной территории жителям Херсонской области нужно быть готовыми к принятию мер безопасности.

«Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи», — написал он в Telegram.



Соболевский также призвал не подходить к окнам.

«Если рядом с вами находятся военные объекты орков — по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких», — написал он.



15:01 Вооруженные силы Украины начали военную операцию на юге, однако она «нуждается в тишине»

Об этом в ходе брифинга заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

«Новость о наступлении на южном направлении есть, она вдохновила украинцев. Но сейчас надо отдавать себе отчет, что любые действия сначала необходимо завершить, только тогда они будут результативными. Сейчас нужно подождать и понять правила и последовательность действий военных подразделений», — подчеркнула Гуменюк.

14:58 На фоне контрнаступления ВСУ коллаборанты объявили в Новой Каховке «эвакуацию с рабочих мест»

Как сообщает кремлевская пропаганда, об этом заявил местный гауляйтер Владимир Леонтьев.

«Объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища», — заявил он, однако причины такого решения не уточнил.

14:25 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал «изменения на Херсонском направлении»

В своем видеообращении в Telegram он призвал не поддаваться на провокации российской стороны.



«Также сейчас будут происходить, возможно, некоторые изменения на Херсонском направлении. О них вы будете слышны в новостях от военных. Не поддавайтесь на провокации с российской стороны», — сказал Ким.



13:55 Украинские Вооруженные силы начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины

Об этом в комментарии Громадському сообщила руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.



13:54 В Херсонской области ВСУ попали в Бериславский машиностроительный завод, в котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу

Об этом сообщил глава Бериславской РВА Владимир Литвинов, передает Суспільне в Telegram.



По его словам, сейчас там большой пожар.

13:16 В захваченном Мелитополе после взрывов в ночь на понедельник, 29 августа, оккупанты в спешном порядке стали покидать медгородок, сообщает РИА Мелитополь

По имеющейся информации военные РФ, уезжая, говорили, что перед псевдореферендумом они ожидают, что каждую ночь ВСУ будет бомбить их позиции.

Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупанты устроили стрельбу. Также в городе были слышны взрывы.

По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

По предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник



13:01 В Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций

Об этом сообщает Оперативная группировка войск Каховка в Facebook.

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что ВСУ «прорвали первую линию обороны».

Журналист Андрей Цаплиенко у себя в Telegram сообщил, что руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк подтвердила данные о том, что украинские военные заставили «109 полк НМ ДНР» отойти со своих позиций.



13:00 Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области



Они отрезали оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, оставив только пешеходные переходы, сообщила Оперативная группировка войск Каховка в Facebook.

Как отмечается, ситуация во временно оккупированном регионе очень непростая. Артиллерийские реактивные системы HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский, железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

«Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», — говорится в сообщении.



12:13 Видео из Херсона и Новой Каховке после ударов ВСУ

Базу оккупантов на заводе Сокол ВСУ уничтожили 28 августа.

11:34 В Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку

Они размещаются на своих укрепленных рубежах, сообщила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, обстановка на южном направлении остается достаточно напряженной, но контролируется украинскими силами.

«Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку», — сказала Гуменюк.

11:12 На захваченной части Запорожской области морги почти перестали принимать тела гражданских, сообщил 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах

По информации собеседников телеканала, в 20-х числах августа российские захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших естественной смертью.

Такое решение связано с тем, что в моргах критично не хватает мест даже для самих российских оккупантов.

Кое-где останки российских солдат хранят даже не в холодильниках.

Родственники людей, умерших в оккупации в Запорожской области, вынуждены везти тела покойников в Мелитополь.

Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Великой Белозерок, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии фронта.

При этом за взятки врачам и непосредственно оккупантам иногда люди могут договориться, чтобы патологоанатомы приняли покойников в городах, где они жили до смерти.



10:50 НВ собрал информацию об убитом в Голой Пристане нардепе-коллаборанте Алексее Ковалеве

10:15 29 августа, в соцсетях сообщили о новых ударах по Херсону

По словам местных жителей, прилеты были зафиксированы в районе винодельческого завода.

На обнародованных видео очевидцев слышны звуки взрывов и видны поднимающиеся в небо густые клубы дыма.



10:00 Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтвердил информацию об ударе по военной базе российских оккупантов в Херсоне

«Ночь для орков была нелегкой, а для многих — последней», — написал он у себя в Facebook.

По его словам, помимо военной части были попадания и по вражеским складам.



9:18 В соцсетях сообщили об уничтожении базы оккупантов в Херсоне

По имеющимся данным, речь идет о воинской части на улице Паровозной.

Очевидцы обнародовали в соцсетях видео с последствиями ракетного обстрела, на которых видно, что верхние этажи здания были полностью уничтожены.





«Воинская часть все… Я думаю, что там никто не выжил. Потому что у нас было сильно громко», — прокомментировала местная жительница масштабы разрушений.



8:47 Оккупанты планируют провести фильтрацию в Голой Пристани после убийства предателя Ковалева



«Есть информация, что сегодня орки планируют проводить фильтрационные мероприятия в Голой Пристани», — написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, оккупанты отправили туда дополнительные силы, будут проводить проверки и обыски населения.

7:11 Вечером 28 августа в захваченном Мелитополе оккупанты устроили стрельбу

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



По его словам, взрывы и стрельба были настолько громкими, что их слышали жители соседних поселков Тамбовка и Мирное.

Федоров отметил, что по предварительной информации, оккупанты в течение 30 минут безуспешно пытались сбить украинский беспилотник.



2:53 Оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста в Херсоне

Соответствующие спутниковые снимки опубликовало Радио Свобода.





Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

По состоянию на 27 августа, оккупанты построили уже 620 метров понтонной переправы — почти до середины Антоновского моста.



1:29 Военкор Андрей Цаплиенко сообщил детали убийства нардепа-предателя Ковалева

По его словам, Ковалев был застрелен у себя дома.

«У его дома очень много оккупационных „полицейских“. Алексей Ковалев, богатый херсонский аграрий прошел в парламент от Слуги народа и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставки своей продукции в Россию через Крым», — напомнил Цаплиенко.



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