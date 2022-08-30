«Не выехать, не въехать». Оккупант заявил, что Антоновский мост «развалился и упал в речку» после ударов ВСУ — перехват ГУР 30 августа, 18:33 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своей жене, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне после ударов ВСУ «развалился пополам» и больше не может использоваться.

Перехват разговора публикует пресс-служба ГУР Минобороны.

«Мосты все раз*бали, все. Теперь не выехать, не въехать нельзя. И там что-то придумывают, и все отпуска остановились. Все передвижение по нулям, все», — говорит оккупант своей жене.

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В ответ женщина рассказывает, что Антоновский мост якобы уже восстановили и залатали. Захватчик отвечает, что это ложь.

«Ни*уя не восстановили. Он просто пополам развалился и упал в речку», — убежден россиянин.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Инфографика: НВ

ОК Юг подтверждало, что украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области: Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому.

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