«Завершающий аккорд». Депутат подтвердил третьи за день удары по Антоновскому мосту

30 августа, 23:07
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О новом ударе по мосту в Херсоне стало известно приблизительно в 20:10 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

О новом ударе по мосту в Херсоне стало известно приблизительно в 20:10 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские силы нанесли третьи за день удары по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

О новом ударе ВСУ сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это завершающий аккорд», — пишет он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5474590519328978

О новом ударе по мосту в Херсоне стало известно приблизительно в 20:10.

Видео дня

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал видео взрывов, снятое местными жителями.

ОК Юг днем сообщало, что украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области: Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому.

Инфографика: НВ

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич говорил, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

https://www.youtube.com/embed/eZvT0FYFAqo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ Контрнаступление

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