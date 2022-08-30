«Завершающий аккорд». Депутат подтвердил третьи за день удары по Антоновскому мосту
О новом ударе по мосту в Херсоне стало известно приблизительно в 20:10 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинские силы нанесли третьи за день удары по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.
О новом ударе ВСУ сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
«Снова прилет по Антоновскому мосту! Похоже, что это завершающий аккорд», — пишет он.
О новом ударе по мосту в Херсоне стало известно приблизительно в 20:10.
Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал видео взрывов, снятое местными жителями.
ОК Юг днем сообщало, что украинские силы нанесли новые ракетно-артиллерийские удары по трем мостам во временно оккупированных районах Херсонской области: Антоновскому автомобильному, Антоновскому железнодорожному и Дарьевскому.
Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич говорил, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.
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