Нацгвардия подтвердила освобождение Святогорска — видео
Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом (Фото:via Sternenko / Telegram)
В Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.
Украинские военнослужащие сообщили, что подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны вошли в Святогорск.
«Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Национальной гвардии Украины, Слава Украине», — подтверкнул военный ВСУ в видео.
Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом.
С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях. В минобороны сообщали, что защитники Украины освободили уже шесть тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.
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