Нацгвардия подтвердила освобождение Святогорска — видео 12 сентября, 23:20 Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом (Фото:via Sternenko / Telegram)

В Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.

Украинские военнослужащие сообщили, что подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны вошли в Святогорск.

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«Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Национальной гвардии Украины, Слава Украине», — подтверкнул военный ВСУ в видео.

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях. В минобороны сообщали, что защитники Украины освободили уже шесть тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.

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