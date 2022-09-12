Нацгвардия подтвердила освобождение Святогорска — видео

12 сентября, 23:20
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Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом (Фото:via Sternenko / Telegram)

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом (Фото:via Sternenko / Telegram)

В Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.

Украинские военнослужащие сообщили, что подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны вошли в Святогорск.

Видео дня

«Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Национальной гвардии Украины, Слава Украине», — подтверкнул военный ВСУ в видео.

https://www.youtube.com/embed/NlebA21gDp8

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что украинские военные установили флаг Украины над Святогорским горсоветом.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях. В минобороны сообщали, что защитники Украины освободили уже шесть тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/yhbH96bvkoE
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нацгвардия Украины Донецкая область Святогорск

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