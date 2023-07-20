«Выдирают метр за метром». Военный — о недовольстве «медленным» наступлением ВСУ на юге и оружии, которое «выкосит» россиян. Интервью NV 20 июля, 23:03 NV Премиум Украинский военный в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Александр Курбатов, начальник службы по связям с общественностью отдельной бригады территориальной обороны Днепра, которая сейчас работает на бердянском направлении, в интервью Radio NV подробно рассказал, почему наступление ВСУ продвигается «медленно», а также о том действенном оружии, которое «выкосит» россиян.

— Как сейчас дела на бердянском направлении? Ведь накануне спикер Таврийской объединенной группировки войск Валерий Шершень заявил, что сейчас там идут очень серьезные бои за населенный пункт Старомайорское, и Вооруженные силы заняли ключевые высоты в этом селе. Чем оно важно? Почему там идут такие ожесточенные бои?

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— Сейчас попробую объяснить. Прежде всего, почему важны населенные пункты? Можно проходить и мимо населенных пунктов, и, собственно, идет сейчас работа для того, чтобы обходить населенные пункты. Но они важны прежде всего потому, что там есть дороги с твердым покрытием.

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На дороге с твердым покрытием невозможно, например, незаметно положить мину. Ее будет видно. А для того, чтобы ее было не видно, придется выбить кусок асфальта и засыпать. Но все равно это будет видно.

В полях… Я просто сейчас попробую показать, как выглядит плюс-минус наша география. Это так она выглядит, вы видите.

Сельскохозяйственный работник управляет комбайном в Запорожской области / Фото: REUTERS/Stringer

— Запорожские колосистые поля, засеянные пшеницей — это то, что показывает Александр.

— Это абсолютная равнина. Минимум каких-то неровностей, видно очень далеко. На этих полях очень просто спрятать мины. Там гектарами просто заминированы поля, поэтому проехать по ним техника не может без разминирования.

Так же и лесополосы, которые разделяют эти поля. Там такая же история. Там еще труднее, потому что используют много старых мин — ставят противопехотные мины, закапывают противотанковые мины. Маленькие мины активируют большую и происходит большой взрыв, большие потери.

И никто не хочет нести такие потери. Поэтому очень-очень медленное, осторожное, но все же продвижение [происходит]. И там постоянные бои идут.

Враг пытается десантироваться, пытается контратаковать. И поэтому так важны эти села.

Село Времовка было под нашим контролем. Напротив него было село Нескучное. И дальше за ним село Сторожевое, село Макаровка и наконец Старомайорское. Так вот в чем здесь нюанс? В том, что кроме того, что, например, в то же Нескучное одна дорога только вела, а остальные можно было заминировать.

А вот дальше была высота. И Старомайорское — это тоже высота, по сравнению с двумя другими селами. Например, в селах на высотах есть почти в каждом дворе погреба достаточно глубокие, где можно спрятаться от обстрелов. А в Макаровке и в Сторожевом даже погребов нет, потому что несколько раз копнешь лопатой и начинается вода.

Очевидно, в селах, которые стоят на господствующих высотах, можно гораздо крепче закрепиться. Из них можно держать все подходы, все подъезды под обстрелом, что, собственно, враг и делает. У врага было время подготовиться. Враг наделал в тех селах подземных ходов — таких нор лисьих, крысиных. Они много вложились — и материально, и физически. Они сделали большую подготовительную работу. Поэтому они держатся за эти населенные пункты, которые, по сути, являются воротами, ключами.