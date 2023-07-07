Контрнаступление ВСУ. Буданов заявил, что успех будет, но позже

7 июля, 15:21
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Буданов прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ (Фото:NV)

Буданов прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

«Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идет. Успех будет, но позже», — отметил Буданов.

Глава ГУР сравнил украинскую операцию с многомесячной битвой России за захват Бахмута.

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«Я хочу напомнить вам известную историю с Бахмутом. Россияне атаковали его более 10 месяцев. Наша задача немного больше, чем Бахмут, но у нас немного меньше времени, чем 10 месяцев», — резюмировал он.

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3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Кирилл Буданов Война России против Украины

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