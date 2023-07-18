Контрнаступление ВСУ: в Генштабе заявили об успехах на двух направлениях на юге Украины

18 июля, 09:28
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ВСУ постепенно продвигаются на юге и востоке Украины, освобождая территорию Украины от оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

ВСУ постепенно продвигаются на юге и востоке Украины, освобождая территорию Украины от оккупантов (Фото:Stringer/Reuters)

На двух направлениях на юге Украины Силы обороны имели успех в контрнаступлении.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, успехи есть в направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное.

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«Силы обороны имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах», — отметил Ковалев.

Он также рассказал о ситуации в районе Бахмута.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города.

«Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои», — резюмировал он.

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В начале июня ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке Украины, постепенно продвигаясь вперед и освобождая захваченные РФ территории.

На темпы контрнаступления значительно влияет минирование российскими оккупантами больших территорий.

За минувшую неделю на юге Украины удалось взять под контроль еще 10,9 кв.км. На Бахмутском направлении Силы обороны освободили приблизительно 7 кв.км.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Генштаб ВСУ

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