«План пока что работает». Как ВСУ заставят россиян отступать из Мелитополя, Бердянска и Токмака — Жирохов 13 июня, 13:42 NV Премиум Украинские военные ведут огонь по вражеским позициям (Фото:Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого / facebook)

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV объяснил, что входит в планы Вооруженных сил Украины во время наступления на позиции российских оккупационных войск.

«Одним из элементов плана наступления, как я понимаю, является ограничение возможности вести уличные бои. То есть [ВСУ будут осуществлять] фланговые удары, которые [заставят] россиян сделать „жест доброй воли“. В [замыслах] нашего Генерального штаба нет такого плана — воевать в городской застройке Мелитополя, Бердянска или даже Токмака», — уверяет Жирохов.

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Украинские военные заставят оккупантов отступать другим способом, убежден он:

«План построен на фланговых ударах. Россияне, несмотря на линию обороны, должны находиться в таком „котле“, как они любят говорить, в тактических полуокружениях, чтобы дать возможность им отходить постоянно. Ставить их в тактическом плане в [такую ситуацию], что у них будет только единственный выход — это отходить, отходить, еще раз отходить. С максимальным уничтожением [россиян] на этих отходах. Мы видели, как это работает, когда колонны техники расстреливаются в ближайшем тылу. И план пока что работает».

Инфографика: NV

Также он считает, что действия на фронте — это еще не большое наступление ВСУ, а также объяснил, что будет свидетельствовать о его начале:

«Все будет очень непросто, но я не стал бы говорить, что мы увидели полную мощь по обвалу логистики [РФ]. Логистика должна быть уничтожена или значительно менее ее станет перед самым большим наступлением. Не имеет смысла уничтожать железнодорожные ветки или мосты за неделю или за две до наступления, потому что это возможно отстроить. Как только начнутся массированные удары по логистике (то что мы видим, это еще не массированные), только тогда можно будет говорить о степени уничтожения логистики и каким образом будет дальше продвигаться наше наступление».