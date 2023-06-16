«Это еще начало». Как долго продлится украинское наступление — Нарожный 16 июня, 15:52 NV Премиум Украинский военнослужащий на позиции на бахмутском направлении (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV рассказал, что пока все активные действия ВСУ на фронте — это лишь начальный этап украинского наступления.

«Сейчас все происходящее — это артиллерийская подготовка. То есть артиллеристы уничтожают все, что нужно уничтожить. Мы видим огромное количество уничтоженной техники с помощью Хаймарсов, ствольной артиллерии и всего остального. Она фигурирует как на красивых видео, которые публикуют наши военные, так и — главное — в сообщениях Генштаба. То есть сейчас еще самое начало», – уверяет Нарожный.

Видео дня

Наступление украинских военных произойдет вскоре, объясняет он, и может занять несколько месяцев.

«Это будет не один день, не неделя. Это будет летняя операция или, по-видимому, летне-осенняя операция. То есть три-пять месяцев – сколько будет разрешать погода, столько и будут идти вперед. Также ресурсы, конечно, люди, оружие, боеприпасы и все остальное. То есть сейчас мы увидели начало этих наступательных действий. Но даже на этом начальном этапе мы видим успехи наших военных», – добавил Нарожный.

Наступление Украины: последние новости

16 июня в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения успешно вели наступательные действия по направлениям:

Новоданиловка-Роботино (в сторону Токмака, Запорожская область),

Левадное-Старомайорское ( на границе Запорожской и Донецкой областей),

восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области, вытеснив там россиян с занимаемых позиций,

в районе Угледара ВСУ имели успех на отдельных участках.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.

Также она сообщила, что за первую неделю украинского контрнаступления потери Украины намного меньше, чем у российских войск.

Успешное контрнаступление ВСУ, которое уже проходит на фронте, может привести к окончательному проигрышу страны-агрессорки России в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.