ВСУ наступают на шести участках фронта, операция Украины возле Антоновского моста рассорила «военкоров» и Минобороны РФ — ISW 3 июля, 08:40 Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Донецкой области, июнь 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Количество направлений украинского наступления достигло шести, тогда как операции ВСУ в районе Антоновского моста стали новой проблемой для российской пропаганды: некоторые «военкоры», включая прокремлевских, опровергли «победную» для оккупантов версию, озвученную российским Минобороны.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В течение 2 июля ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и достигли успехов на некоторых из этих направлений. В частности Министерство обороны России и другие российские источники признали, что украинские войска вели наступательные действия:

Видео дня

на Лиманском направлении,

в районе Бахмута ( один из «военкоров» подтвердил, что украинские силы достигли успехов юго-западнее Клещиевки, в 7 км юго-западнее Бахмута, а спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, что украинские войска продолжают наступать на флангах в районе Бахмута);

один из «военкоров» подтвердил, что украинские силы достигли успехов юго-западнее Клещиевки, в 7 км юго-западнее Бахмута, а спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, что украинские войска продолжают наступать на флангах в районе Бахмута); на участке Авдеевка-Донецк;

на западе Донецкой области ( геолоцированные кадры, опубликованные 1 июля, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Владимировки, это 12 км к юго-востоку от Угледара, на западе Донецкой области)

геолоцированные кадры, опубликованные 1 июля, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Владимировки, это 12 км к юго-востоку от Угледара, на западе Донецкой области) на административной границе между Запорожской и Донецкой областями;

на западе Запорожской области ( российские « военкоры» подтверждают наступательные операции ВСУ на юг и юго-запад от Орехова, а запорожский коллаборационист Владимир Рогов заявил, что ВСУ продвинулись к российским окопам в районе Работино ( 12 км к югу от Орехова) и что в этих окопах идут ближние бои)

При этом некоторые российские источники описывают эти наступления как якобы меньшие тактические операции, чем предыдущие контрнаступательные действия ВСУ.

Операции Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста спровоцировали заметную волну событий в российском информационном пространстве, аналитики ISW высказывают по этому поводу несколько выводов.

Министерство обороны России пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством, подрывая усилия тех « военкоров», которые не повторили официальную версию пропаганды о событиях вокруг моста . 1 и 2 Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы « успешно отбили» попытку украинского десанта на левом берегу Херсонской области возле Антоновского моста и непропорционально праздновали эту « победу» над незначительным десантом ВСУ. Однако некоторые российские « военкоры», вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что бои до сих пор продолжаются и что украинские силы удерживали некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля. Тогда в российских Телеграм-каналах начали появляться посты с критикой нескольких прокремлевских и провагнеровских пабликов, сообщения которых противоречили официальному нарративу Минобороны России. Таких « военкоров» обвинили в распространении якобы « ложной информации» о ситуации вокруг Антоновского моста и в помощи украинским « психологическим операциям». В свою очередь, те Телеграм-каналы, которые сообщили о продолжении боев у моста, обвинили Генштаб России в том, что он начал атаку на сообщество российских « военкоров». Они напомнили, что в 2022 году российский Генштаб и Минобороны уже пытались возбудить уголовное дело против « военкоров, и заявили, что более точное освещение фронтовых реалий в значительной степени подрывает попытки Минобороны РФ преувеличить успехи России. Некоторые из этих « военкоров-бунтовщиков» ранее напрямую взаимодействовали с Владимиром Путиным, напоминают в ISW, поэтому вполне вероятно, что Минобороны России стремится подвергнуть цензуре некоторых аффилированных с Кремлем « военкоров» из-за опасений, что эти ультранационалисты могут раскрыть Путину российские военные неудачи во время ежемесячных заседаний т.н. «рабочих групп по вопросам СВО» в Кремле.

. 1 и 2 Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы успешно отбили» попытку украинского десанта на левом берегу Херсонской области возле Антоновского моста и непропорционально праздновали эту победу» над незначительным десантом ВСУ. Однако некоторые российские военкоры», вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что бои до сих пор продолжаются и что украинские силы удерживали некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля. Тогда в российских Телеграм-каналах начали появляться посты с критикой нескольких прокремлевских и провагнеровских пабликов, сообщения которых противоречили официальному нарративу Минобороны России. Таких военкоров» обвинили в распространении якобы ложной информации» о ситуации вокруг Антоновского моста и в помощи украинским психологическим операциям». В свою очередь, те Телеграм-каналы, которые сообщили о продолжении боев у моста, обвинили Генштаб России в том, что он начал атаку на сообщество российских военкоров». Они напомнили, что в 2022 году российский Генштаб и Минобороны уже пытались возбудить уголовное дело против военкоров, и заявили, что более точное освещение фронтовых реалий в значительной степени подрывает попытки Минобороны РФ преувеличить успехи России. Некоторые из этих военкоров-бунтовщиков» ранее напрямую взаимодействовали с Владимиром Путиным, напоминают в ISW, поэтому вполне вероятно, что Минобороны России стремится подвергнуть цензуре некоторых аффилированных с Кремлем военкоров» из-за опасений, что эти ультранационалисты могут раскрыть Путину российские военные неудачи во время ежемесячных заседаний т.н. «рабочих групп по вопросам СВО» в Кремле. Конфликт Минобороны РФ России с сообществом « военкоров» из-за тривиальной боевой операции у Антоновского моста может свидетельствовать о том, что российское военное командование не видит других « успехов», о которых можно было бы доложить Путину на фоне украинского контрнаступления. Ранее ISW предполагал, что российское Минобороны, возможно, преувеличило свою « победу» на востоке Херсонской области, чтобы восстановить репутацию российской группы войск Днепр и Южного военного округа ( ЮВО), чей штаб в Ростове-на-Дону неделю назад окружила и захватила ЧВК Вагнера. Министерство обороны России постоянно преувеличивало потери Украины с начала полномасштабного вторжения и, возможно, не уверено, что такие повторяющиеся [ложные] нарративы в достаточной степени компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, ведь ВСУ продолжают « ограниченные, но постоянные продвижения на востоке и на юге Украины», напомнили в ISW.

на фоне украинского контрнаступления. Ранее ISW предполагал, что российское Минобороны, возможно, преувеличило свою победу» на востоке Херсонской области, чтобы восстановить репутацию российской группы войск и Южного военного округа ЮВО), чей штаб в Ростове-на-Дону неделю назад окружила и захватила ЧВК Вагнера. Министерство обороны России постоянно преувеличивало потери Украины с начала полномасштабного вторжения и, возможно, не уверено, что такие повторяющиеся [ложные] нарративы в достаточной степени компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, ведь ВСУ продолжают ограниченные, но постоянные продвижения на востоке и на юге Украины», напомнили в ISW. Попытка российского Минобороны преувеличить заявленную тактическую « победу» России у Антоновского моста и его попытки ограничить альтернативную информацию имели обратный эффект. Российские « военкоры» начали обвинять военное командование России в том, что оно не предоставило российским военнослужащим на восточном берегу Херсонской области катера и другие припасы, и в целом обвинили Минобороны РФ во лжи о ситуации на передовой из собственных корыстных соображений. Таким образом, российское провоенное сообщество продолжает критиковать российское Минобороны даже после неудачного мятежа ЧВК Вагнера и даже тогда, когда Пригожин фактически потерял свою [пропагандистскую] платформу в России.

Между тем Владимир Путин до сих пор стоит перед выбором: встать на сторону российского Минобороны, чтобы защитить его ослабленную репутацию, или же сохранить свою поддержку среди провоенных ультранационалистических «военкоров» и их сетей. В июле и октябре 2022 года Минобороны России уже начинало подобные организованные атаки на враждебных ему «военкоров», однако они не привели к арестам и наказаниям за критику российского военного командования. Тогда ISW оценил, что Путин не был заинтересован в ограничении сообщества «военкоров», поскольку он ценил поддержку этих кругов в его вторжении в Украину. Вместо этого диктатор все больше «интегрировал» избранных «военкоров», вовлекая их в прокремлевский круг — вероятно, частично для того, чтобы проверять Минобороны России. Евгений Пригожин ранее широко использовал российских «военкоров» для продвижения своих попыток заменить руководство российского Минобороны на должностных лиц, связанных с ЧВК Вагнера, и теперь Путин оказался перед выбором: цензурировать или успокоить «военкоров» после пригожинского бунта. Если диктатор хочет восстановить и укрепить доверие к Минобороны, ему необходимо будет запретить российским «военкорам» критиковать действия ведомства, хотя провалы [на поле боя], проблемы и очевидная постоянная лживость заявлений Минобороны могут сделать эту задачу невыполнимой. Вместо этого, как предполагают в ISW, Путин может решить и в дальнейшем «успокаивать» сообщество «военкоров» и искать козлов отпущения за неудачи в российском Минобороны МО, что является гораздо более легкой задачей. Такой курс действий мог бы позволить Путину сохранить поддержку в российском ультранационалистическом лагере за счет Минобороны. Но такой способ действий несет и риск для Путина: продолжающийся кризис доверия к российскому Минобороны может дать возможность другим амбициозным деятелям в РФ продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин.

Наступление ВСУ — карта фронта и боевых действий в Украине