ВСУ наступают на шести участках фронта, операция Украины возле Антоновского моста рассорила «военкоров» и Минобороны РФ — ISW
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Донецкой области, июнь 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Количество направлений украинского наступления достигло шести, тогда как операции ВСУ в районе Антоновского моста стали новой проблемой для российской пропаганды: некоторые «военкоры», включая прокремлевских, опровергли «победную» для оккупантов версию, озвученную российским Минобороны.
Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.
В течение 2 июля ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и достигли успехов на некоторых из этих направлений. В частности Министерство обороны России и другие российские источники признали, что украинские войска вели наступательные действия:
- на Лиманском направлении,
- в районе Бахмута (один из «военкоров» подтвердил, что украинские силы достигли успехов юго-западнее Клещиевки, в 7 км юго-западнее Бахмута, а спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, что украинские войска продолжают наступать на флангах в районе Бахмута);
- на участке Авдеевка-Донецк;
- на западе Донецкой области (геолоцированные кадры, опубликованные 1 июля, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Владимировки, это 12 км к юго-востоку от Угледара, на западе Донецкой области)
- на административной границе между Запорожской и Донецкой областями;
- на западе Запорожской области (российские «военкоры» подтверждают наступательные операции ВСУ на юг и юго-запад от Орехова, а запорожский коллаборационист Владимир Рогов заявил, что ВСУ продвинулись к российским окопам в районе Работино (12 км к югу от Орехова) и что в этих окопах идут ближние бои)
При этом некоторые российские источники описывают эти наступления как якобы меньшие тактические операции, чем предыдущие контрнаступательные действия ВСУ.
Операции Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста спровоцировали заметную волну событий в российском информационном пространстве, аналитики ISW высказывают по этому поводу несколько выводов.
- Министерство обороны России пытается консолидировать контроль над российским информационным пространством, подрывая усилия тех «военкоров», которые не повторили официальную версию пропаганды о событиях вокруг моста. 1 и 2 Минобороны РФ заявило, что российские войска якобы «успешно отбили» попытку украинского десанта на левом берегу Херсонской области возле Антоновского моста и непропорционально праздновали эту «победу» над незначительным десантом ВСУ. Однако некоторые российские «военкоры», вопреки сообщениям Минобороны, отметили, что бои до сих пор продолжаются и что украинские силы удерживали некоторые позиции у Антоновского моста по состоянию на 2 июля. Тогда в российских Телеграм-каналах начали появляться посты с критикой нескольких прокремлевских и провагнеровских пабликов, сообщения которых противоречили официальному нарративу Минобороны России. Таких «военкоров» обвинили в распространении якобы «ложной информации» о ситуации вокруг Антоновского моста и в помощи украинским «психологическим операциям». В свою очередь, те Телеграм-каналы, которые сообщили о продолжении боев у моста, обвинили Генштаб России в том, что он начал атаку на сообщество российских «военкоров». Они напомнили, что в 2022 году российский Генштаб и Минобороны уже пытались возбудить уголовное дело против «военкоров, и заявили, что более точное освещение фронтовых реалий в значительной степени подрывает попытки Минобороны РФ преувеличить успехи России. Некоторые из этих «военкоров-бунтовщиков» ранее напрямую взаимодействовали с Владимиром Путиным, напоминают в ISW, поэтому вполне вероятно, что Минобороны России стремится подвергнуть цензуре некоторых аффилированных с Кремлем «военкоров» из-за опасений, что эти ультранационалисты могут раскрыть Путину российские военные неудачи во время ежемесячных заседаний т.н. «рабочих групп по вопросам СВО» в Кремле.
- Конфликт Минобороны РФ России с сообществом «военкоров» из-за тривиальной боевой операции у Антоновского моста может свидетельствовать о том, что российское военное командование не видит других «успехов», о которых можно было бы доложить Путину на фоне украинского контрнаступления. Ранее ISW предполагал, что российское Минобороны, возможно, преувеличило свою «победу» на востоке Херсонской области, чтобы восстановить репутацию российской группы войск Днепр и Южного военного округа (ЮВО), чей штаб в Ростове-на-Дону неделю назад окружила и захватила ЧВК Вагнера. Министерство обороны России постоянно преувеличивало потери Украины с начала полномасштабного вторжения и, возможно, не уверено, что такие повторяющиеся [ложные] нарративы в достаточной степени компенсируют отсутствие какого-либо прогресса России на поле боя, ведь ВСУ продолжают «ограниченные, но постоянные продвижения на востоке и на юге Украины», напомнили в ISW.
- Попытка российского Минобороны преувеличить заявленную тактическую «победу» России у Антоновского моста и его попытки ограничить альтернативную информацию имели обратный эффект. Российские «военкоры» начали обвинять военное командование России в том, что оно не предоставило российским военнослужащим на восточном берегу Херсонской области катера и другие припасы, и в целом обвинили Минобороны РФ во лжи о ситуации на передовой из собственных корыстных соображений. Таким образом, российское провоенное сообщество продолжает критиковать российское Минобороны даже после неудачного мятежа ЧВК Вагнера и даже тогда, когда Пригожин фактически потерял свою [пропагандистскую] платформу в России.
Между тем Владимир Путин до сих пор стоит перед выбором: встать на сторону российского Минобороны, чтобы защитить его ослабленную репутацию, или же сохранить свою поддержку среди провоенных ультранационалистических «военкоров» и их сетей. В июле и октябре 2022 года Минобороны России уже начинало подобные организованные атаки на враждебных ему «военкоров», однако они не привели к арестам и наказаниям за критику российского военного командования. Тогда ISW оценил, что Путин не был заинтересован в ограничении сообщества «военкоров», поскольку он ценил поддержку этих кругов в его вторжении в Украину. Вместо этого диктатор все больше «интегрировал» избранных «военкоров», вовлекая их в прокремлевский круг — вероятно, частично для того, чтобы проверять Минобороны России. Евгений Пригожин ранее широко использовал российских «военкоров» для продвижения своих попыток заменить руководство российского Минобороны на должностных лиц, связанных с ЧВК Вагнера, и теперь Путин оказался перед выбором: цензурировать или успокоить «военкоров» после пригожинского бунта. Если диктатор хочет восстановить и укрепить доверие к Минобороны, ему необходимо будет запретить российским «военкорам» критиковать действия ведомства, хотя провалы [на поле боя], проблемы и очевидная постоянная лживость заявлений Минобороны могут сделать эту задачу невыполнимой. Вместо этого, как предполагают в ISW, Путин может решить и в дальнейшем «успокаивать» сообщество «военкоров» и искать козлов отпущения за неудачи в российском Минобороны МО, что является гораздо более легкой задачей. Такой курс действий мог бы позволить Путину сохранить поддержку в российском ультранационалистическом лагере за счет Минобороны. Но такой способ действий несет и риск для Путина: продолжающийся кризис доверия к российскому Минобороны может дать возможность другим амбициозным деятелям в РФ продвигать свои интересы за его счет, как это пытался сделать Пригожин.