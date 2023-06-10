«Теракт пошел не по плану». Россияне, когда взрывали Каховскую ГЭС, рассчитывали на шестиметровую волну — Жовтенко 10 июня, 18:39 NV Премиум Херсон после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире Radio NV объяснил, на что рассчитывали россияне, когда взрывали Каховскую ГЭС.

Тарас Жовтенко эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива

На самом деле то, что произошло в ночь с 5 на 6 июня 2023 года, — это теракт, который пошел очень не по плану.

Потому что на самом деле единственная логика (близкая к военной) в подрыве такого сооружения, такого объекта со стороны российских войск, могла бы заключаться в том, что россияне, оценивая свой потенциал, сравнивая его с потенциалом ВСУ, поняли, что их войска не сдержали бы контрнаступление ВСУ. Как бы оно ни развивалось, но рано или поздно российские войска все равно начали бы проигрывать.

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И единственный способ, который остается, с чисто военной точки зрения, — только использование тактического ядерного оружия, о котором россиян предупредили еще в прошлом году.

Если отбросить этот военный инструментарий, это оставляет [возможность] вот таких диверсий на таких масштабных украинских промышленных объектах, которые могли бы иметь такие последствия, которые бы повлияли на ход боевых действий.