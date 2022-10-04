ВСУ освободили более 1500 населенных пунктов. Почти 500 — в Харьковской области и более 50 — в Херсонской 4 октября, 17:51 В Харьковской области были освобождены 483 населенных пункта (Фото:Сухопутні війська ЗС України)

Украина освободила от войск РФ 1 534 населенных пункта, из которых 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской области.

Об этом сообщили замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга и замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона.

По данным Тимошенко, всего в Украине были деоккупированы 1 534 населенных пункта. 502 из них были разминированы, а в 1200 населенных пунктах возобновила работу Нацполиция.

Видео дня

Также он сообщил, что в Харьковской области были освобождены 483 населенных пункта.

Енин заявил, что в Херсонской области были освобождены более 50 населенных пунтов, в которых находились около 3,5 тысячи граждан Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области. 27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.

В Херсонской области ВСУ за день освободили уже пять населенных пунктов: Давыдов Брод, Великая Александровка, Староселье, Богуславка и Боровская Андреевка.