ВСУ освободили более 1500 населенных пунктов. Почти 500 — в Харьковской области и более 50 — в Херсонской

4 октября, 17:51
Поделиться:
В Харьковской области были освобождены 483 населенных пункта (Фото:Сухопутні війська ЗС України)

В Харьковской области были освобождены 483 населенных пункта (Фото:Сухопутні війська ЗС України)

Украина освободила от войск РФ 1 534 населенных пункта, из которых 483 находятся в Харьковской области и более 50 — в Херсонской области.

Об этом сообщили замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга и замглавы МВД Евгений Енин в эфире телемарафона.

По данным Тимошенко, всего в Украине были деоккупированы 1 534 населенных пункта. 502 из них были разминированы, а в 1200 населенных пунктах возобновила работу Нацполиция.

Видео дня

Также он сообщил, что в Харьковской области были освобождены 483 населенных пункта.

Енин заявил, что в Херсонской области были освобождены более 50 населенных пунтов, в которых находились около 3,5 тысячи граждан Украины.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1577324928130596911
Читайте также:
Том Купер
Том Купер
«План G» в действии. Как выглядит наступление ВСУ с точки зрения Путина

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области. 27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.

В Херсонской области ВСУ за день освободили уже пять населенных пунктов: Давыдов Брод, Великая Александровка, Староселье, Богуславка и Боровская Андреевка.

https://www.youtube.com/embed/i81PXSuM1Us
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Войска РФ Херсонская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X