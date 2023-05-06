«Наступление ВСУ — не праздник или прогулка». Что нужно знать о самой масштабной операции Украины в этой войне — интервью NV с Евгением Диким

6 мая, 18:04
NV Премиум
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Украинские артиллеристы готовятся к боевой работе. (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Украинские артиллеристы готовятся к боевой работе. (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Автор: Юлия Петрова

Наступление ВСУ — это не праздник и не прогулка, предостерегает ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Ни одной подобной операции Силы обороны Украины еще не проводили, объясняет он. Поэтому предупреждает: это наступление будет стоить очень дорого — впереди тяжелая работа и большие жертвы.

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И добавляет: чем позже мы приступим к активным действиям, тем лучше к ним успеем подготовиться.

Что следует знать о самой масштабной операции Украины в российско-украинской войне, Дикий рассказал в интервью Radio NV.

Теги:   Интервью NV Кадыровцы Рамзан Кадыров Бахмут Контрнаступление Евгений Пригожин Война России против Украины наступление ВСУ Кремль переворот вагнеровцы

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