Есть частичный успех. Маляр рассказала, на сколько Силы обороны продвинулись на основных участках фронта 14 июня, 13:06 Маляр рассказала, на сколько Силы обороны продвинулись на основных участках фронта (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Силы обороны Украины имеют частичный успех в ведении наступательной операции. Есть продвижение на Бахмутском и Запорожском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

За минувшие сутки, 13 июня, на разных участках Бахмутского направления украинским войскам удалось продвинуться вперед от 200−500 м, на Запорожском направлении — на 300−350 м.

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По словам Маляр, украинские бойцы движутся в условиях жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага.

На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, на Мариупольском — в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Российские оккупанты, по словам заместителя главы Минобороны, несут большие потери в живой силе, технике и вооружении.

За сутки было уничтожено:

артиллерийскую батарею самоходных орудий;

2 комплекса РЭБ;

сосредоточение автомобильной техники ( до 10 ед.);

до 10 ед.); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

ЗРК.

Несмотря на новые массированные атаки России по мирным городам Украины, ВСУ продолжают контрнаступательные операции.

Вечером 12 мая заместитель министра обороны Маляр сообщала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобково; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожово; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).

Днем 13 июня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил об успехах украинских военных на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях.