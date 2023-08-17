Под Купянском оккупанты частично повторяют тактику, которую использовали в Бахмуте: в ВСУ раскрыли детали 17 августа, 10:58 ВСУ отбивают атаки оккупантов (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Под Купянском российские оккупанты частично повторяют тактику, которую оккупанты использовали под Бахмутом. В атаки противник бросает штурмовые отряды.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Определенные элементы — да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они привлекают так называемые роты Шторм-Z. Это реплика на подразделения Вагнера. Возможно, даже менее удачная», — пояснил он.

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Череватый уточнил, что штурмовые роты в основном состоят из людей с криминальным прошлым и заключенным. Однако ест и третья категория оккупантов.

«У вагнеровцев были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. Шторм-Z готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым или заключенные. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты», — резюмировал он.

Череватый также рассказал, что ситуация на Лимано-Купянском направлении остается сложной. Противник дважды атаковал позиции ВСУ в районе Сеньковки и совершил 18 авианалетов.

Силы обороны Украины отбили все атаки, ликвидировав 41 оккупанта, еще 109 получили ранения.

16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия под Ольшанами и Петропавловкой Харьковской области.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, в районе Купянска россияне не смогли достичь успеха даже на тактическом уровне. 15 августа он сообщил, что украинские силы перебрасывают туда резервы, чтобы сделать невозможным движение армии РФ.



