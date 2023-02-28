Силы обороны Украины отразили более 60 вражеских атак на пяти направлениях — Генштаб 28 февраля, 07:11 Генштаб сообщил, что сейчас происходит на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 28 февраля, украинские защитники отразили более 60 вражеских атак за минувшие сутки.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты обстреляли населенные пункты Тимоновичи и Бериловка Черниговской области; Стариково, Бруски, Бувалино, Кружок, Мануховка, Атинское, Порозок Сумской области; Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области. Под огонь из артиллерии попали районы населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области; Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Железнянское, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Клещеевка, Железное, Озаряновка, Майорск, Южное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ продолжают атаковать позиции украинских войск, совершили несколько безуспешных наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Из минометов и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Нескучное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области; Камышеваха, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало 25 населенных пунктов Херсонской области, в частности, Гавриловка, Качкаровка, Веселое, Тягинка, Инженерное, Антоновка, Береговое и Херсон.

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