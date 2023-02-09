Войска РФ наступают на пяти направлениях: активно применяют тактическую и армейскую авиацию — Генштаб 9 февраля, 07:11 Генштаб сообщил о текущей ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на пяти направлениях.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 9 февраля, российские оккупанты наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар.

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Активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка, Пречистовка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы зафиксировали в районах более 40 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговской области; Заруцкое, Волковка, Атинское, Стукаловка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки, Мирополье Сумской области; Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Волчанск, Варваровка, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Красное Первое в Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждено большое количество гражданских жилых домов.

На Купянском и Лиманском направлениях под обстрелы попали районы более 25 населенных пунктов, среди которых Купянск, Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Куриловка, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка в Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Котляровки и Табаевки Харьковской области, а также Серебрянского лесничества в Луганской области.

На Бахмутском направлении были обстреляны, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. Всего — более 30 населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Спорного.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под вражеские обстрелы попали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Петровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Водяное, Красногоровка, Богоявленка, Пречистовка и Угледар Донецкой области. Нанесены авиаудары возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки и Угледара.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Времовка, Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змиевка, Дорожное, Берислав, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Берегово, Велетенское и Херсон.