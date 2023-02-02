Пытаются найти слабые места. Оккупанты увеличили число атак на направлении Сватово-Кременная — Гайдай 2 февраля, 11:16 Оккупанты готовятся к наступлению в Луганской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской области российские оккупационные войска начали подготовку к наступлению, а также увеличили количество обстрелов и атак на Сватовско-Кременском направлении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что сейчас оккупанты пытаются найти слабые места в украинской обороне.

«Ну и ждем, что в феврале будет завершение двухмесячной подготовки тех оккупантов, которых недавно набрали по всей России. Как раз где-то две-три недели, чтобы они закончили учебу, и пару недель логистически, чтобы их перебросили на Луганщину», — сказал Гайдай.

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Ранее Гайдай сообщал, что российские войска однозначно готовятся «к чему-то» на восточном фронте.

По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

