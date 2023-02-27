Не будут атаковать большим количеством. Гайдай рассказал о тактике российских оккупантов в Луганской области 27 февраля, 11:35 Украинский военный (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Луганской области российские оккупанты не будут атаковать одновременно большим количеством техники и личного состава, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в понедельник, 27 февраля.

По его словам, наступление войск РФ — это множество атак маленькими группами.

Гайдай заявил об эскалации на трех луганских направлениях: Сватовском, Кременском и в районе Белогоровки — она длится уже несколько недель.

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«У нас на трех направлениях идут достаточно активные боевые действия. Это Белогоровка, направление Сватово-Купянск и в районе Кременной. В последнее время участились обстрелы и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, так и попытки штурмовать позиции Силы обороны. Или пехота, или пехота с поддержкой тяжелой техники. Можно сказать приличная эскалация у нас началась в последние недели», — сказал он.

Генштаб сообщал, что оккупационные войска РФ основные усилия сосредотачивают на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 81 атаку окупантов в этих направлениях.