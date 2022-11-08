ВСУ ликвидировали около 20 единиц российской техники в Голой Пристани — ОК Юг

8 ноября, 15:24
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Командование подтверждает ликвидацию десяти российских оккупантов на юге страны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Командование подтверждает ликвидацию десяти российских оккупантов на юге страны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские силы уничтожили около 20 единиц российской техники в Голой Пристани в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

«В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани в Херсонской области около двух десятков единиц вражеской техники уничтожены», — говорится в сообщении.

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Также сообщает, что украинские ракетчики и артиллеристы выполнили около сотни огневых задач. Командование подтверждает ликвидацию десяти российских оккупантов на юге страны, остальные данные о потерях россиян доразведываются.

https://www.facebook.com/watch/?v=1135372987102833
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В ОК Юг сообщали, что в ночь на воскресенье, 6 ноября, в Голой Пристани были уничтожены запасы топлива оккупантов.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 76 460 своих военных, а за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 530 оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/bN44s1b8IZU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Херсонская область

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