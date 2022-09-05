Контрнаступление на Юге. Идут тяжелые бои, но ВСУ добиваются реальных успехов — глава Минобороны Британии 5 сентября, 19:21 ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении (Фото:МО/Facebook)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ВСУ добиваются реальных успехов, освобождая южные регионы Украины.

Об этом он сказал во время выступления в британском парламенте, сообщает Express.

«Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переходов с целью ограничить логистическую поддержку России», — сказал он об обстрелах четырех мостов во временно оккупированной Херсонской области.

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Уоллес добавил, что на данным момент ВСУ используют как артиллерийские, так и наземные операции при контрнаступлении.

«Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, являясь атакующей стороной», — говорит министр.

В ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины.

4 августа президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

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