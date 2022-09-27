ВСУ освободили 454 населенных пункта в Харьковской области — ОП
В некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Украинские силы освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ на востоке страны.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.
«Харьковская область. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пунктов», — рассказал он.
По его данным, в освобожденных регионах возобновили работу 14 отделений полиции. Также в деоккупированной области начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений Укрпошты. Украина также восстановила работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения.
Тимошенко добавил, что в некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда. Он уточнил, что запущены пригородные поезда сообщением Харьков-Балаклия-Харьков, Харьков-Дергачи-Харьков и Харьков-Чугуев-Харьков.
Ранее сообщалось, что ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют.
Также украинские силы взяли под свой контроль село Пески-Радьковские. Там военные ВСУ все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.