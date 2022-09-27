ВСУ освободили 454 населенных пункта в Харьковской области — ОП 27 сентября, 15:25 В некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ на востоке страны.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

«Харьковская область. Благодаря наступательным действиям наших военных в области деоккупировано 454 населенных пунктов», — рассказал он.

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По его данным, в освобожденных регионах возобновили работу 14 отделений полиции. Также в деоккупированной области начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений Укрпошты. Украина также восстановила работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объектов электроснабжения.

Тимошенко добавил, что в некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда. Он уточнил, что запущены пригородные поезда сообщением Харьков-Балаклия-Харьков, Харьков-Дергачи-Харьков и Харьков-Чугуев-Харьков.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и фактически полностью его контролируют.

Также украинские силы взяли под свой контроль село Пески-Радьковские. Там военные ВСУ все еще обнаруживают группы российских оккупантов, проводят зачистки и разминирование.