«Цель, которую ставил Путин». Российское командование может забыть о намерениях захватить Донецкую область в этом году — военный эксперт 8 сентября, 18:24 Эксклюзив НВ Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

8 сентября Генштаб официально опубликовал информацию об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области. Что важно знать о ситуации на этом участке фронта, пояснил в эфире Радио НВ военный эксперт Денис Попович.

«Это наступление включает комплекс направлений. На мой взгляд, главная его цель — это Купянск. Это очень важный логистический узел. Освобождение Купянска должно очень сильно подорвать возможности российской армии на изюмском направлении. В частности, это касается [планов] по захвату Славянска и Краматорска».

Видео дня

Эксперт также добавил: «Если это наступление удачно завершиться для украинской армии, то главным его результатом станет то, что российское командование сможет полностью забыть о намерениях захватить Донецкую область в этом году. А может, и вообще до конца этой войны. Это [срывает] ход реализации цели, поставленной Владимиром Путиным перед ними».

Американский Институт изучения войны опубликовал информацию об освобождении 400 квадратных километров в Харьковской области — это важное доказательство стремительного продвижения ВСУ и успешного контрнаступления.

Эксперт полагает, что успешное продвижение ВСУ на изюмском направлении повлияет на ситуацию в Харькове.

«Если они (оккупанты — ред.) отступят дальше от Харькова, город не будет страдать от обстрелов ствольной артиллерии. Судьба Харькова значительно облегчается, но, к сожалению, следует учитывать „искандеры“, пуски ракет с которых имеют дальность до пятисот километров. И обстрелы из реактивной артиллерии типа Смерч — дальностью 70 километров. Харьков находится, к сожалению, пока что в радиусе действия этих орудий», — пояснил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.