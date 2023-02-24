Глава Госпогранслужбы об угрозе наступления из Беларуси: Если они попытаются сюда зайти, то здесь все и останутся 24 февраля, 14:28 У оккупантов нет сил на наступления с северного направления (Фото:Пресс-служба МВД)

По информации украинских пограничников, сейчас угрозы нового наступления с территории Беларуси для Украины нет.

Об этом в интервью Украинской правде заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

«По состоянию на сегодняшний день я не вижу угрозы со стороны Беларуси. Все их учения — это демонстрационные действия, чтобы мы удерживали наши резервы на северной границе и не могли их переместить на восточный фронт», — сказал Дейнеко.

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В то же время он отметил, что не может дать гарантию, что такого наступления не будет.

Однако по состоянию на сегодняшний день у РФ нет имеющихся сил для того, чтобы успешно провести наступательную операцию на Украину с территории Беларуси.

«Если они попытаются из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся, никаких сомнений нет», — подчеркнул он.

