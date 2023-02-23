В Генштабе оценили угрозу наступления с территории Беларуси
Украинские военные оценили угрозу наступления с территории Беларуси (Фото:Оперативное командование Север)
Сейчас на территории Беларуси недостаточно оккупационных войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.
Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
По его словам, группировка РФ на территории Беларуси состоит из новосформированных или понесших значительные потери и доукомплектованных подразделений, которые выполняют мероприятия боевого слаживания и восстановления боеспособности на фондах и за счет Беларуси.
Громов добавил, что значительная часть сил и средств, находившихся на территории Беларуси уже перемещена для участия в боевых действиях на территории Украины, а на замену им поступают новые подразделения.
Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.