В Генштабе оценили угрозу наступления с территории Беларуси 23 февраля, 14:23 Украинские военные оценили угрозу наступления с территории Беларуси (Фото:Оперативное командование Север)

Сейчас на территории Беларуси недостаточно оккупационных войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

Об этом в ходе брифинга сообщил заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, группировка РФ на территории Беларуси состоит из новосформированных или понесших значительные потери и доукомплектованных подразделений, которые выполняют мероприятия боевого слаживания и восстановления боеспособности на фондах и за счет Беларуси.

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Громов добавил, что значительная часть сил и средств, находившихся на территории Беларуси уже перемещена для участия в боевых действиях на территории Украины, а на замену им поступают новые подразделения.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.