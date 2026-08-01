Российское военное командование вводит Кремль в заблуждение относительно масштабов «успехов» оккупационной армии на севере Украины , чтобы подкрепить нарратив об активном наступлении войск РФ по всей линии фронта. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) от 31 июля.

Северная группировка войск страны-агрессора России утверждала, что оккупанты захватили Новую Сечь, Малую Слободку и Могрицу в Сумской области, а также Веровку — в Харьковской. По меньшей мере с 22 июля российское военное командование заявляет о захвате новых населенных пунктов на севере Украины. В то же время Силы обороны Украины опровергли утверждения о захвате Новой Сечи, Малой Слободки и Могрицы.

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ISW также не зафиксировал признаков передислокации войск РФ, концентрации техники или активизации наступлений, которые соответствовали бы территории, о захвате которой заявляет Россия.

Инфографика: ISW

Аналитики полагают, что утверждения российского командования об «успехах» на севере Украины сильно преувеличены. Кремль использует эти заявления, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война для России складывается успешно и что Западу следует отказаться от поддержки Украины.

В то же время Силы обороны Украины, по данным ISW, проводят контрнаступление в некоторых северных районах, что противоречит российской версии о беспрепятственном продвижении по всей линии фронта. Аналитики сообщали, что украинские военные освободили Отрадное в Харьковской области, что согласуется с оценкой ISW. Также Силы обороны провели механизированный штурм к северо-востоку от села Хатнее.

31 июля несколько российских военных блогеров заявили, что украинские войска провели контратаки вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки в Сумской области, что, вероятно, замедлило темпы продвижения российских оккупантов в этих районах, говорится в анализе ISW.

21 июля представитель группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что на Купянском направлении ситуация существенно обострилась, а россияне усилили давление.

23 июля в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в последние недели войска РФ активно вели штурмовые действия на Южно-Слобожанском направлении — на севере Харьковской области — в попытках прорвать оборону Украины.