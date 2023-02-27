Весеннее наступление России. Нардеп перечислил будущие направления атаки оккупантов 27 февраля, 18:58 Российские солдаты в Ростове-на-Дону, 19 февраля (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV перечислил предстоящие направления атаки российских оккупантов, которая, по его словам, начнется в конце марта.

«Я думаю, весенняя кампания будет достаточно жесткой. Наступать он (враг - ред.) будет минимум по трем направлениям. Мы уже знаем, это будет направление Луганск, Донецк, Запорожская и, возможно, Харьковская или Сумская область», — сказал Костенко Radio NV.

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Нардеп уточнил, что сейчас на Донбассе происходят активные действия армии РФ, которые героически сдерживают украинские войска, "но наступление — это несколько иное".

«Наступление будет на каких-то конкретных направлениях с применением почти максимального количества резервов противника. Он будет пытаться с помощью своей техники, своих механизированных группировок просто прорывать нашу оборону. И потом с помощью пехоты занимать эти рубежи. Думаю, наступление мы по-другому воспримем. И оно будет. Кто бы что ни говорил: что сейчас оно есть, а мы его не замечаем. Россия будет готова, возможно, в конце марта, они постараются», — пояснил он.

В то же время, Костенко сказал, что наступление России не означает поражения, и украинские военные своими действиями могут изменить его начало, направление и интенсивность.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы – украинские военные отражают атаки.

Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

13 февраля о начале нового российского наступления заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.