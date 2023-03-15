ISW: РФ оккупировала менее 0,04% территорий Украины в феврале, когда ожидалось «масштабное наступление» оккупантов 15 марта, 15:52 Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М119 недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

За февраль 2023 года, когда ожидалось масштабное наступление оккупантов, войска РФ захватили менее 0,04% территории Украины.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

С 31 января по 28 февраля Россия захватила около 234 квадратных километров или 0,039% территории Украины, свидетельствуют картографические данные. Отмечается, что именно в этот месяц ожидалось крупное наступление оккупационных войск.

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Business Insider отмечает, что группа отслеживания War Mapper зафиксировала, что в феврале Россия захватила 0,01% украинской территории и увеличила площадь захваченных территорий на 85 квадратных километров.

В ISW отметили, что «оба числа достаточно малы», а их различие может быть связано с незначительными просчетами, хотя они указывают на «ограниченность территориальных завоеваний России».

В середине февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия начала свое долгожданное наступление после нескольких месяцев зимнего застоя. Один высокопоставленный американский дипломат язвительно отозвался о прогрессе России в комментарии Business Insider.

«Россия заявила, что начинает новое наступление. Что ж, если это так, то это очень жалко», — говорится в сообщении.

Россия также не добилась каких-либо заметных успехов в марте, говорится в сообщении. Оккупационные войска пытаются атаковать вдоль восточной линии фронта, в том числе медленно продвигалась вперед в городе Бахмут, но Россия еще не захватила город и понесла огромные потери.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 161 тысячи своих военных.

В Минобороны Украины оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.